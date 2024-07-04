شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء الفلسطيني يدعو المجتمع الدولي إلى وقف الإبادة الجماعية في غزة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - وأكد رئيس الوزراء ووزير الخارجية الفلسطيني د. محمد مصطفى أهمية تضافر الجهود لاستنهاض مسؤولية المجتمع الدولي تجاه وضع حد لجريمة الإبادة الجماعية، وضمان وصول المساعدات الإنسانية بشكل كاف ومستدام إلى جميع أنحاء قطاع غزة.

جاء ذلك خلال مباحثاته مع الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي حسين إبراهيم طه في مقر المنظمة في جدة.

واستعرض الجانبان التداعيات الخطيرة للعدوان الإسرائيلي المتواصل على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة والضفة الغربية بما فيها القدس، وكذلك التحديات المالية والاقتصادية التي يكابدها الشعب الفلسطيني. أولويات الحكومة الفلسطينية وتطرق رئيس الوزراء الفلسطيني إلى أولويات الحكومة الفلسطينية فيما يتعلق بالإغاثة الإنسانية، والانتعاش الاقتصادي وإعادة الإعمار.

وشدد على أهمية تعزيز وحشد الدعم لحقوق الشعب الفلسطيني في المحافل الدولية بما في ذلك توسيع الاعتراف بدولة فلسطين وحقها في العضوية الكاملة في منظمة الأمم المتحدة.

فيما جدد الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي التزام المنظمة الثابت بدعم حقوق الشعب الفلسطيني، وتعزيز صموده على أرضه، ومواجهة سياسات الاحتلال الإسرائيلي.