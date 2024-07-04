شكرا لقرائتكم خبر عن الفريق اليحيى يؤكد جاهزية الجوازات لاستقبال المعتمرين والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - رأس مدير عام الجوازات الفريق سليمان بن عبدالعزيز اليحيى أمس الأربعاء، اجتماع قيادات الجوازات المنعقد في مجمع صالات الحج والعمرة بمطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة، لاستعراض خطة أعمال ومهام القطاع خلال موسم العمرة لعام 1445 - 1446هـ.

ونقل الفريق سليمان اليحيى تحيات صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، لمنسوبي الجوازات، لافتًا إلى توجيهات سموه للعاملين في القطاع بأداء مهامهم المنوطة بهم بكل دقة وإتقان، ومواصلة الجهود لخدمة ضيوف الرحمن خلال الموسم على الوجه الأكمل.

وأكدّ مدير عام الجوازات جاهزية المديرية عبر منافذ المملكة كافة (الجوية، البرية، البحرية)، لإنهاء إجراءات ضيوف الرحمن خلال موسم العمرة لهذا العام.