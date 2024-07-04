شكرا لقرائتكم خبر عن طقس المملكة اليوم.. استمرار نشاط الرياح المثيرة للأتربة والغبار والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - يتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس اليوم الخميس على مناطق المملكة، استمرار نشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار، التي تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق نجران وجازان وعسير، والطريق الواصل بين الليث وجازان، كذلك على الأجزاء الجنوبية من منطقتي الشرقية والرياض.

كما يتوقع تكوّن السحب الرعدية الممطرة على أجزاء من مرتفعات جازان وعسير والباحة، مصحوبة برياح نشطة.

في حين يبقى الطقس حارًا إلى شديد الحرارة على أجزاء من المنطقة الشرقية. البحر الأحمر الرياح السطحية: شمالية شرقية إلى شمالية غربية بسرعة 15-38 كم/ساعة.

ارتفاع الموج: من نصف المتر إلى متر ونصف.

حالة البحر: خفيف إلى متوسط الموج. الخليج العربي الرياح السطحية: غربية إلى شمالية غربية تتحول تدريجيًا إلى شمالية بسرعة 25-50 كم/ساعة.

ارتفاع الموج: متر ونصف يصل إلى مترين ونصف.

حالة البحر: متوسط الموج إلى مائج.