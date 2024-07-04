شكرا لقرائتكم خبر عن السواحة يبحث سبل تعزيز التعاون في التقنيات المتقدمة مع شركات أمريكية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - اجتمع وزير الاتصالات وتقنية المعلومات م. عبدالله بن عامر السواحة، مع الرئيس التنفيذي مؤسس شركة "Groq Inc" جوناثان روس، خلال زيارته الحالية إلى الولايات المتحدة الأمريكية.

وجرى خلال الاجتماع مناقشة سبل تعزيز التعاون في مجالات التقنيات المتقدمة، والتركيز على تطوير حلول الذكاء الاصطناعي لدعم الابتكارات في المجالات كافة. مناقشة الفرص الاستثمارية كما اجتمع نائب وزير الاتصالات وتقنية المعلومات م. هيثم العوهلي، مع الشريك العام لشركة "First Spark Ventures" داني تشينو، والشريك الإداري للشركة مانيش كوثاري، لتعزيز الاستثمار في الابتكار والتقنيات العميقة والذكاء الاصطناعي.

بالإضافة إلى مناقشة الفرص الاستثمارية الكبيرة في مجالات التقنيات العميقة، مثل الأمن السيبراني، والذكاء الاصطناعي، والتقنيات الحيوية الرقمية، ودعم الرياديين وتمكينهم، بما يسهم في تعزيز مكانة المملكة في مجالات التقنيات الحديثة.