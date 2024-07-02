خاص - جو رعد : لهذا تأجل ألبومي وأنا مصدر الوحي في كليب لمعلم و" الله ما يسامح " من أوقف عملي مع ميادة الحناوي

ميرنا وليد - بيروت - بدأ حياته المهنية من خلال تصفيف شعر الفنانات اللواتي نذكر منهن أصالة، سميرة سعيد، أمل حجازي، والراحلة سوزان تميم، وغيرهن.. ثم إنتقل بعدها الى الغناء عام 2015 وقدم أغنيات منفردة، وفي عام 2018 أطلق ألبومه الأول بعنوان "اللورد".

استطاع بحبه لعالم الفن أن يحقق شهرة كبيرة وقدم أغاني منفردة وشارك بالتمثيل، وقد طرح مؤخراً 3 أغنيات من ألبومه الجديد بلهجات متنوعة وألوان موسيقية مختلفة بعد تأجيله لفترة وهي:"الإسم الثلاثي، شفتا وحبيتا، كلو منك، وسيجري طرح 5 أغنيات أخرى تباعاً.

مع الفنان جو رعد كان لنا في موقع الخليج 365 هذا اللقاء الشيق حول ألبومه الجديد ومشاريعه الأخرى.

بداية نرحب بك ضيفا عزيزاً موقع الخليج 365.. أود أن أسألك عن توقيت طرح الألبوم في هذه المرحلة بالذات وسبب تأخيره؟

منذ 5 سنوات تقريباً أي منذ إطلاق أغنية "وقع وقع" كان هناك حديث بيني وبين شركة روتانا أن يكون هناك تعاون بيننا، وجهزت الألبوم وكان من المفترض أن يتم طرحه، ثم حدث إنفجار مرفأ بيروت ولم يكن الوقت مناسباً لطرحه، ثم حلت مؤخراً حرب غـ زة وتوقف العمل على الألبوم، ليحدث لاحقاً التواصل مع الرئيس التنفيذي لشركة روتانا للصوتيات والمرئيات الأستاذ سالم الهندي صاحب القلب الكبير، واتفقنا على موضوع الألبوم وأكملنا بقية الأغاني مع روتانا، وقلت في نفسي إن التأجيل كان أخلاقيا وإنسانياً وكان في مصلحتنا، والألبوم من إنتاجي وتوزيع روتانا وحسب التفاعل مع الألبوم يحدد التعاون المقبل بيننا.

هل ستطرح الأغاني اللاحقة كل واحدة على حدة؟ أم ستطرح عدداً من الأغنيات؟

هذه ليست سياستي بل سياسة روتانا، وأنا سلمت الألبوم لـ روتانا بعد أن وقعنا العقد وهم رأوا أن المرحلة الأولى يطلقون ثلاث أغنيات والأغنية الأولى كانت "الإسم الثلاثي" كتبها ولحنها الشاعر والملحن فارس إسكندر.

أخبرني عن تعاونك مع الشاعر فارس إسكندر وما كان رأيه بعد طرح الأغنية؟

عندما طلبت منه أغنية أخبرني أنني لا أحضر مجموعة أغاني اسمعك إياها وتختار أنا أريد أن أفصل لك أغنية خصيصاً لك، فوافقت وسألني من أحب أن يوزع لي فاخترت عمر صباغ الذي أثق بعمله، وفي وقت قياسي هو ساعتين أنهيت تسجيل أغنية "الإسم الثلاثي"، وقال لي أنت صدمتني لم أتوقع أن تغني بهذه الطريقة الجميلة وأن تستوعب سريعاً كل الملاحظات، وهناك فنانون كباراً آخذ معهم وقتاً أطول لأسجل لهم أغنيات، وعندما أنهيت الكليب أرسلته له وهنأني عليه، وهنأته على زواجه.

​​​​​​لفتني تنوع اللهجات في الأغنيات

أنا فخور بأنه ولأول مرة كان هناك تعاون بين وبين الفنان والملحن الكويتي يوسف العماني، الذي لمع اسمه في أعمال الفنانة ميريام فارس الناجحة وغيرها من الفنانات التي كانت أغنياتهن من كتابته أو ألحانه، والمفاجأة أنه للمرة الأولى يكتب ويلحن باللهجة المصرية وكانت أغنية "كله منك"، ووزعناها في مصر مع موزع "يا بتاع النعناع" وهذه الأغنية بالذات كانت فكرة الناقد الفني الأستاذ جمال فياض، وكنا سوياً في منطقة العلا في السعودية فقال لي إن أغني أفضل من 90% من الفنانين الموجودين على الساحة حالياً، وأرسل لي عدة أغاني وأخبرني أنه يليق بي هذا اللون وأغني جيداً ويليق بي الفرح، وفكانت الأغنية التي قدمها لي كلاماً ولحناً الأستاذ يوسف العماني.

وبالنسبة للأغنية الخليجية كتبتها ولحنتها الشاعرة والملحنة منيرة القحطاني وهي مشهورة جداً والتوزيع عراقي ولونها خليجي وعراقي، لذلك هيئة الإذاعة والتلفزيون العراقية أخبروني أنهم اعتمدوها لبثها في وسائلهم الإعلامية الرسمية المرئية والمسموعة.

أود أن أسألك عن اللوكات في الكليبات التي طرحتها إن على طريقة الـ ليريك فيديو أو كليب الإسم الثلاثي.. وهل سنراك تطرح خط أزياء؟

أنا قلتها من قبل وأعيد قولها حالياً أنا أيقونة في الموضة، أحب الموضة وأحب الحياة، في المرحلة المقبلة من الممكن أن أطرح خط أزياء باسمي، لكني أود أن أقول أن السترات والألوان الزاهية التي يلبسها هذا الجيل مستوحاة من جو رعد، وأغلب دور الأزياء أصبحت تعتمد هذه الألوان والتصاميم وهذا دليل أنني كنت على الخط الصح والإنتقادات كانت لمجرد الإنتقاد، ومنذ فترة شاهدت فيديو كليب لأحد الفنانين وشاهدت أنه ارتدى سترة نسخة طبق الأصل عن ستراتي، ومخرج كليبات سعد لمجرد قال لي إننا استوحينا ألوان الأزياء في كليب "لمعلم" من كليب "نظرة منك والسلام" وهو أول كليب لي.

أخبرنا عن الأغنيات المتبقية في الألبوم؟

هناك أغنية ديو مع الفنان المصري إسلام، وأغنية وطنية عن مصر، وأغنيتين لبنانيتين واحدة إسمها "ديليت"، وأغنية رومانسية إسمها "نفس المصير"، وأغنية عراقية اسمها "حبك حب خيالي"، وأغنية "يوم أجازة" وهي عنوان الألبوم وفي حين دائماً ما يطرح الفنان الأغنية غلاف الألبوم في البداية إلا أن روتانا قررت أن تطرحها في الختام، ولا يمكن أن تتوقعي نجاح أي أغنية دائماً هناك مفاجآت وفق تفاعل الناس مع الأغنية، ورأيت أن أغنية "شفته وحبيته" لقيت استحساناً كبيراً لدى الجمهور وأحبت الناس هذه الأغنية.

أي فنان أو فنانة تطمح أن تقدم ديو معه أو معها؟

أحب أن أقف على المسرح أمام فنان العرب محمد عبده في أغنية خليجية، وأحب أن أغني أنا والفنانة أصالة وأنا والفنانة أحلام وأحب أن أقدم أغنية راقصة مع الفنانة ميريام فارس، وأغنية رومانسية مع الفنانة إليسا، أحبها جداً، وإذا كانت أغنية إيقاعية جديدة فسيقع الاختيار على الفنانة سميرة سعيد، وأحب كثيراً أن أقدم ديو مع الفنان الشامي، والفنان السيلاوي، والفنانة روبي، والفنان أحمد سعد، وأشعر أنه سيكون بيننا تحدي من سيجعل الناس ترقص أكثر خصوصاً في الأعراس.

وماذا عن الفنانة ميادة الحناوي؟

هي قيمة فنية لا تتكرر ومنذ أربع أو خمس سنوات، غنيت لها "كان يا ما كان" في التلفزيون السوري وأحبتها مني كثيراً، وكان هناك عقد بيننا أن نقدم ديو وحفلات وأغنيات لكن كان هناك شخص لا سامحه الله أحدث مشاكل وأوقف العمل وهذا شرف كبير أن أقف أمام ميادة الحناوي، وهي من أكثر الناس التي أحبت أغنية "يوم أجازة" ولدي عدة مقاطع فيديو نغني فيها سوياً، وحين أدخل إلى منزلها تطلب مني أن أغنيها.

ما زلت تدرّب صوتك؟

الصوت مثل الجسم يحتاج تمرينات دائمة، وأذهب في الأسبوع مرتين أدرس العود والبيانو وصولفيج وأعرف كل النغمات والمقامات الموسيقية الشرقية، وذلك كي أصقل موهبتي وأدائي.

لمن سمعت أغنيات من الفنانين مؤخراً؟ راغب علامة ، مايا دياب وغيرهما؟

السوبر ستار راغب علامة دائماً يطرح أجمل الأغنيات وغنيت معه على المسرح في إحدى المرات "يا ريت فيني خبيها"، ومايا مهضومة وأحبها وهي صديقة وأتمنى لها النجاح بأغنيتها "عروس" وغيرها.

بالانتقال إلى التزيين النسائي.. حدثنا عن أحدث موضة للشعر ؟

موضة للشعر الـ "Messy" أو غير المصفف، فكما الفنانات الأجانب نرى أنهن يتركن شعرهن غير جامد بل شعر طبيعي فيه "نوبرة".

ما هي مشاريعك القادمة؟

سأعلن عن برنامج سأقدمه في محطة تلفزيونية مهمة وستشاهدونه أيضاً على يوتيوب ومنصة شاهد، والفكرة شبابية ولذيذة وليس فيها فنانون وحالياً ما زلنا بصدد دراسة البرنامج.