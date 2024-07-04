شكرا لقرائتكم خبر عن آيات قرآنية وخطوطُ مذهّبة تزيّن قباب وأساطين وأعمدة الروضة الشريفة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - يحرص الزائرون عند قدومهم للمدينة المنورة على الصلاة في الروضة الشريفة بالمسجد النبوي، لما لها من مكانة دينية وروحية، حيث تتوسّط بيت النبي - صلى الله عليه وسلم - ومنبره الشريف.وتشهد الروضة الشريفة توافد آلاف الزائرين يومياً خلال الأوقات المخصّصة، وفق ترتيبات الحجز والطاقة الاستيعابية للمكان، ضمن برنامج تنظيمي يحرص على تمكين أكبر عدد ممكن من الزائرين من أداء الصلاة فيها، والتشرّف بالسلام على الرسول - صلى الله عليه وسلم - وصاحبيه - رضي الله عنهما - بطمأنينة وخشوع.ووثّقت عدسة "واس" مشاهد من الكتابات القرآنية، وأسماء الله الحسنى، وأقوال النبي وصفاته وأسمائه - عليه الصلاة والسلام - التي تزيّن القباب والجدران وأرجاء الروضة الشريفة، والجدار القبلي، حيث تتفرّد الروضة الشريفة بطراز معماري في أرجائها، يشمل نصوصاً قرآنية، وعبارات خُطّت بحرفية، للتعريف بأبرز معالمها، تمتزج فيها جمالية الكتابات، بالخطوط المذهّبة التي زيّنت بها المواجهة الشريفة، والأساطين، والأعمدة، وفوانيس الإنارة المنسدلة من سقف المسجد، بتشكيلاتها الفريدة وطرازها العتيق، لتبرز جانباً من جمالية عمارة المسجد النبوي، وتجسّد جهود المحافظة عليها، بفضل العناية التي توليها المملكة بالحرمين الشريفين، وخدمة زائريها.