شكرا لقرائتكم خبر عن باكستان.. موجة حر شديدة تودي بحياة أكثر من 50 قتيلا في كراتشي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - استمرت موجة الحر الشديد في مدينة كراتشي، أكبر المدن الباكستانية، للأسبوع الثالث، ما أدى إلى امتلاء المستشفيات بالمرضى والمشارح بالجثث، بحسب ما أعلنه مسؤولون وعمال إنقاذ، اليوم الخميس.

وقالت المتحدثة باسم الشرطة سمية سيد، إن أكثر من 50 شخصا لقوا حتفهم حتى الآن بسبب إصابتهم بضربات شمس، وذلك منذ بدأت موجة ارتفاع درجات الحرارة الأخيرة في الشهر الماضي.

وأوضح كبير خبراء الأرصاد الجوية، ساردار سارفراز، أن مؤشر الحرارة - وهو مزيج من درجة الحرارة والرطوبة - ارتفع إلى 55 درجة مئوية أمس الأربعاء، وهو أعلى مستوى يتم تسجيله على الإطلاق في المدينة الساحلية التي يزيد تعداد سكانها عن 20 مليون نسمة.

وقالت مؤسسة خيرية تدير أكبر خدمة للإسعاف في المدينة والعديد من المشارح، إن العدد الفعلي لحالات الوفاة قد يكون أعلى بكثير من الأرقام المعلنة رسميا. وقام عمال الإنقاذ التابعون لمؤسسة "إدهي" الخيرية، بنقل أكثر من 140 جثة أمس الأربعاء، رغم أن المتوسط اليومي المعتاد يتراوح بين 30 و40 جثة.