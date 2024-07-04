شكرا لقرائتكم خبر عن عبر الاتصال المرئي.. "الشورى" يشارك باجتماع اللجنة البرلمانية الخليجية الأوروبية الثامن والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - عقدت اللجنة البرلمانية الخليجية - الأوروبية اليوم الخميس، اجتماعها الثامن -عبر الاتصال المرئي-، بمشاركة وفدٍ من مجلس الشورى، ممثلًا في أعضاء المجلس الدكتور إبراهيم النحاس، والدكتور طارق الشمري ، وذلك لمناقشة الموضوعات المدرجة على جدول أعمالها.

واستعرض الاجتماع الثامن للجنة البنود المدرجة على جدول أعمالها، فيما ناقش المجتمعون خلال الاتصال المرئي عددًا من الموضوعات المطروحة للنقاش والمقدمة من المجالس التشريعية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. أهم قضايا الاجتماع وجرى خلال الاجتماع مناقشة نتائج الاجتماع الأول لفريق اللجنة البرلمانية الخليجية - الأوروبية، والبند الخاص بعقد اجتماعات وتبادل الزيارات بين مجالس الدول الأعضاء والبرلمان الأوروبي، كما توافق أعضاء مجالس الشورى والنواب والوطني والأمة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية خلال الاجتماع على المحاور والمرئيات مع أعضاء البرلمان الأوروبي.

يشار إلى أنَّ اللجنة البرلمانية الخليجية الأوروبية إحدى اللجان الدائمة المنبثقة عن الاجتماع الدوري لأصحاب المعالي ورؤساء مجالس الشورى والنواب الوطني والأمة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربي، حيث تُعنى اللجنة ببحث الموضوعات ذات الصلة بالعلاقات البرلمانية بين المجالس التشريعية في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربي والبرلمان الأوروبي.