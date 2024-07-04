شكرا لقرائتكم خبر عن القطاع غير الربحي يشهد نموًا متسارعًا خلال النصف الأول من 2024 والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلن المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي عن مستجدات نمو القطاع غير الربحي لشهر يونيو 2024م.

إذ شهد القطاع تسجيل 46 جمعية أهلية و5 مؤسسات أهلية و10 صناديق عائلية، في مختلف المجالات التنموية ذات الأولوية، وفي مختلف مناطق المملكة، ليكون إجمالي المنظمات غير الربحية المسجلة بالمملكة 4,942 منظمة.

كما أضاف المركز إلى ما شهده القطاع من تنام في أعداد المتطوعين. والذي بلغ 105 آلاف متطوع. جهود تسهيل منظومة الحج وينوه المركز بالجهود المبذولة في موسم حج 1445هـ من كافة جهات منظومة القطاع غير الربحي، التي ساهمت بالتعاون مع منظومة الحج والعمرة وجميع الجهات في تيسير أداء المناسك لقرابة مليوني حاج من حجاج بيت الله الحرام، مشيرا إلى ما أعلنه سابقا عن انضمامه إلى لجنة السقاية والرفادة التي تولت تنظيم الأعمال غير الربحية في السقاية والرفادة، والإشراف عليها، وتوزيع أماكن خدمة السقاية والرفادة في المشاعر المقدسة، ووضع المعايير التي يتم من خلالها الموافقة على مشاركة المنظمات غير الربحية، حيث اعتمدت اللجنة ما يزيد عن 70 منظمة غير ربحية لتقديم خدمات السقاية والرفادة في موسم حج 1445هـ.

وضمن الدور الإشرافي والتنظيمي للمركز: فقد أشار إلى ما أصدره حديثا من قرارات في حق عدد من المنظمات غير الربحية والأفراد، إذ أصدر المركز إنذارًا بحق جمعية أهلية. وقرار عزل لمجلس إدارة جمعية أهلية، وقراري إعادة تشكيل مجلسي إدارة مؤقتين. وإلغاء ترخيص مؤسسة أهلية، وإصدار مخالفتي جمع تبرعات بحق جمعيات أهلية. تحويل 11 مؤثرًا للجهات المختصة كما قد أعلن المركز في الشهر المنصرم عن إحالته لعدد 11 مؤثرا إلى الجهات المختصة، لاتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم، حيث أعلنوا عن تبرعات لجمعيات أهلية دون التوضيح أن ما يتم عرضه عبارة عن مادة إعلانية أو دعائية، مدفوعة أو غير مدفوعة.

وذلك وفقا لما ورد في الشروط والضوابط الخاصة بترخيص تقديم الأفراد للمحتوى الإعلاني عبر منصات التواصل الاجتماعي، مؤكدا حرصه على تحقيق التعاون المستمر بين المركز وكافة الجهات المعنية بما يحقق الرقابة المتكاملة على جمع وصرف التبرعات، وبما يحقق حوكمة المركز ومنظومة القطاع وحرصهم على عدم استغلال المنظمات غير الربحية، أو صورة القطاع في تحقيق المصالح الشخصية.

وإذ يعلن المركز عن ذلك فإنه يؤكد على أهمية التزام الأفراد والمنظمات غير الربحية بالأنظمة واللوائح، والأدلة والإجراءات المنظمة للقطاع غير الربحي، ويدعو الجميع إلى التواصل معه عبر قنوات العناية بالعملاء من خلال مركز الاتصال الموحد 19918. وموقعه الإلكتروني ncnp.gov.sa وحساباته في شبكات التواصل الاجتماعي، مؤكدا على ضرورة التكامل بينه وبين الأفراد والمنظمات غير الربحية في المساهمة بتنمية القطاع غير الربحي، وتعظيم الأثر الاجتماعي والاقتصادي للقطاع بما يحقق الأهداف الوطنية المنشودة.