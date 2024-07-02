شكرا لقرائتكم خبر عن عمرو الفقى: التعاون مع موسم الرياض باكورة عملنا مع مهرجانات المنطقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف عمرو الفقى الرئيس التنفيذى والعضو المنتدب للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية عن تفاصيل تعاون الشركة المتحدة مع هيئة الترفيه السعودية وموسم الرياض، خلال فعاليات الموسم الثانى من مهرجان العلمين الجديدة 2024.

وقال عمرو الفقى خلال لقائه باليوم السابع: "التعاون ما بينا وبين هيئة الترفيه فى مجالات متعددة، والسنة دى هم هيرعوا 3 حفلات كبيرة، وهيرعوا 4 مسرحيات، واحنا هنرعى مسرحيتين فى مهرجان الرياض، وبنعتبر إن ده باكورة التعاون مع كل المهرجانات اللى فى المنطقة إن شاء الله".

وعن هدف المهرجان فى جذب السياحة والاستثمارات، أشار: "دا الأساس اللى عملنا عشانه المهرجان، وهو التسويق لمنطقة العلمين وجذب السياحة، وزى ما قلت قبل كده إن صناعة المهرجانات فيه مدن كاملة قايمة عليها، زى "كان"، واحنا عايزين نجيب الناس هنا، ونستغل الجو المعتدل الموجود في العلمين".

يذكر أن فعاليات مهرجان العلمين في دورته الثانية تنطلق فى الفترة من 11 يوليو الجارى وحتى يوم 30 أغسطس المقبل، والتى تشهد العديد من الفعاليات الفنية والرياضية، وذلك بعد النجاح الكبير الذى حققه المهرجان فى نسخته الأولى التى أقيمت العام الماضى.

ومن المقرر أن يشهد المهرجان إحياء 10 حفلات غنائية لكبار النجوم في مصر والوطن العربي، أبرزهم: محمد منير، عمرو دياب، كاظم الساهر، تامر عاشور، ويجز، كايروكي، وغيرهم من الفنانين.

يذكر أن الموسم الأول من مهرجان العلمين شهد مشاركة عدد كبير من نجوم الغناء فى الوطن العربى ممن أحيوا حفلات تحت شعار "كامل العدد"، إلى جانب التنوع الكبير فى تلك الحفلات، أبرزهم: الكينج محمد منير وراغب علامة وأحمد سعد ونانسى عجرم وعمر خيرت ومدحت صالح وإليسا وتامر عاشور وويجز وحكيم وفرقة كايروكى، وغيرهم.