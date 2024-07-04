إطلالة جميلة لـ جيسي عبدو على البحر.. وهكذا بدت وهي تستمتع بوقتها

ميرنا وليد - بيروت - شاركت الممثلة اللبنانية جيسي عبدو الجمهور مجموعة صور عبر حسابها الخاصة، ظهرت فيها على شاطئ البحر وهي تستمتع بوقتها تحت أشعة الشمس.

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وقد إرتدت جيسي عبدو تنورة باللون الأبيض قصيرة، مع مايو باللون الأسود ونسقت معه نظارات شمسية وأكسسوارات أضافت للإطلالة رونقاً خاص.

وكانت جيسي عبدو قد أكدت زواجها من المنتج مفيد الرفاعي، وكشفت بعض تفاصيل علاقتهما.

وقالت جيسي خلال حلولها ضيفة على برنامج "كلام نواعم" على شاشة الـ"mbc"، إن زواجهما لم يتم حديثاً بل قبل فترة طويلة، مشيرة إلى أنها تفضل ألا تتحدث عن حياتها الخاصة أمام الإعلام.

وأوضحت جيسي أن الخبر ليس سرّاً وأن المقرّبين منها في الوسط الفني يعرفون ارتباطها بالمنتج.

وأشارت إلى أنها كانت قد نشرت سابقاً، صورة جمعتها مع الرفاعي عبر صفحتها الخاصة، وذلك في عيد ميلاده، وأحدثت تلك الصورة ضجة، وأثارت الكثير من الشائعات، لافتة إلى أنها من يومها قررت ألا تنشر صوراً جديدة لهما.