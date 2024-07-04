أسماء جلال مع منى الشاذلي الليلة.. رقص وضحك وحواديت

ياسر رشاد - القاهرة - أسماء جلال .. اسم برز بقوة في ساحة الفن المصري خلال السنوات القليلة الماضية، وذلك بفضل موهبتها الفذة وإصرارها الكبير على النجاح.

بدأت أسماء جلال مشوارها الفني من خلال دورها في مسلسل "الأب الروحي"، إذ خطفت أنظار الجمهور بأدائها المميز لشخصية "حياة" الفتاة الصعيدية، وتوالت بعدها مشاركاتها في العديد من الأعمال الدرامية والسينمائية.



تميزت أسماء جلال بتنوع أدوارها، إذ جسدت أدوارًا مختلفة ببراعة، من الفتاة الرومانسية إلى البنت الشعبية إلى المرأة القوية.

ومؤخرا ظهرت أسماء جلال مع الإعلامية منى الشاذلي في فيديو تنويهي عن حلقة جديدة من البرنامج وهى ترقص على أنغام إحدى الأغاني، وتفتح أسماء جلال صندوق أسرارها مع منى الشاذلي، وتتناول الحديث عن كواليس فيلم "ولاد رزق 3"، وظروف مشاركتها في الجزء الثالث من العمل.



وكانت أسماء جلال، شاركت جمهورها ومتابعيها على حسابها بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، صورًا من كواليس تصوير حلقتها، معلقة:" استنوني مع ألذ واحدة منى الشاذلي، بكره الساعة 11 على قناة ON ".

آخر أعمال أسماء جلال

كانت أسماء جلال، انضمت لأسرة العرض المسرحي “ميمو”، بطولة النجم أحمد حلمي، والذي يعرض هذه الفترة في القاهرة.

مسرحية ميمو، من تأليف ضياء محمد إخراج هشام عطوه وإنتاج حمد وبطولة أحمد حلمي وهنا الزاهد وهنا شيحة وأحمد رزق وحمدى الميرغني ومحمد رضوان بدر.

وتعرض مسرحية "ميمو" للنجم أحمد حلمى، مجموعة من الفنون الأدائية والتعبيرات والإيماءات لتجسيد مشاهد كوميدية فريدة، ومنح الجمهور تجربة مميزة تجعلهم يتقاسمون ترفيه اللحظة ويعيشون أجواء استثنائية في أرجاء المسرح.

ويشارك في المسرحية هنا الزاهد، ومحمد رضوان، وهنا شيحة، وحمدي المرغني ويبدأ عرض المسرحية يوميا من التاسعة مساءً حتى الثانية عشرة والنصف بعد منتصف الليل.

كما يعرض للفنانة أسماء جلال، حاليًا فيلم ولاد رزق 3، ويشاركها بطولته النجم أحمد عز، الفنان عمرو يوسف، نسرين أمين، كريم قاسم، أحمد الرافعي .

وكان احتفل أبطال ولاد رزق 3، بالعرض الخاص للفيلم والذي شهد حضور مجموعة من النجوم، أبرزهم: أحمد عز، عمرو يوسف، كريم قاسم، طارق العريان، آسر ياسين وزوجته، أسماء جلال.

أسماء جلال

نجوم الفن يحتفلون مع أبطال ولاد رزق 3

كما حرص عدد آخر على الحضور والاحتفال مع الأبطال بانطلاق عرض الفيلم، ومنهم: أمير المصري، رزان مغربي، ياسمينا العبد، أحمد غزي، صدقي صخر، مريم الخشت.

انطلق عرض فيلم ولاد رزق 3، يوم 12 يونيو، بجميع دور العرض المصرية، كما نطلق عرضه بسينمات الوطن العربي بعدها بأيام قليلة.

أبطال فيلم ولاد رزق 3

فيلم ولاد رزق 3، بطولة الفنان أحمد عز، وعمرو يوسف، وأحمد الفيشاوي، وكريم قاسم، ومحمد لطفي، وآسر ياسين، وسيد رجب، ونسرين أمين، ومحمد ممدوح، وأحمد داود، وإخراج طارق العريان، وفيلم ولاد رزق 3 عرض منه جزئين، الجزء الأول كان عام 2015، والجزء الثاني عرض في عام 2019.

حقق فيلم ولاد رزق، في السينمات المصرية إيرادات قياسية، إذْ حقق في الجزء الأول ما يقرب من 37 مليون جنيه تصدر وقتها إيرادات السينما، بينما الجزء الثاني استطاع أن يحقق أرقامًا قياسية جعلته يصل لـ104 ملايين جنيه وصل بها للمركز الثالث في ترتيب الأعلي إيرادًا في تاريخ السينما المصرية بعد فيلمي "كيرة والجن" وفيلم "الفيل الأزرق" الجزء الثاني.