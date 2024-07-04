علاقة توم كروز بابنته لا تزال مقطوعة.. والسبب ديانته

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: لم يحضر الممثّل الأميركيّ توم كروز حفل تخرّج ابنته سوري كروز من المدرسة الثانوية أخيراً، بينما حرصت والدتها كاتي هولمز وأصدقاؤها على التواجد معها في هذا اليوم المميّز.

وقال أحد الحضور لموقع “إن تاتش” إنّ “سوري لم تتوقّف عن الابتسام”، بينما بدت والدتها كاتي هولمز “فخورة جدّاً وهي تقف إلى جانبها وتلتقط الصور”.

لكنّ والدها النجم السينمائيّ لم يكن حاضراً. وعوضاً عن ذلك، شوهد في اليوم التالي وهو يحضر حفل تايلور سويفت في لندن. فقال أحد المصادر: “كان يتبادل أساور الصداقة مع المعجبين ويرقص على أنغام أغنية “Shake It Off”، وسط حشد مليء بالشابات من سنّ ابنته تقريباً”، مضيفاً: “هذا بعد تغيّبه عن حفل تخرّج سوري، وكأنّه يعيش حياة مزدوجة”.

وعلى الرغم من أنّ الفتاة البالغة من العمر 18 عاماً تخلّت عن اسم عائلتها الشهير وأصبحت تحمل اسم “سوري نويل”، يقول أحد المطّلعين: “الحقيقة هي أنّ توم اختار على مدى السنوات الـ11 الماضية ألّا يرى سوري”.

وبعد طلاق كروز وهولمز، احتفظت هولمز بالحضانة الأساسيّة وبقيت ابنتها على ديانتها الكاثوليكيّة، بدلاً من ديانة والدها الـ “السيانتولوجيّة” (Scientology).

وعلى الرغم من محافظة كروز على حقوقه في زيارة ابنته، فإنّ آخر مرّة ظهرت فيها سوري معه هي عام 2013. وقال المطّلعون: “عدم رؤية سوري كان قرار توم بالكامل”.

ولطالما ألقت المصادر اللوم على ديانة كروز، إذ يقول توني أورتيغا، الخبير في ديانة توم، لـ “إن تاتش”: “أثبت توم مراراً وتكراراً أنّ ولاءه الأوّل هو لديانته وديفيد ميسكافيج (زعيم كنيسة السيانتولوجيا)”.وظلّ توم محافظاً على علاقته بولديه من زوجته الأولى نيكول كيدمان، وهما بيلا (31 عاماً) وكونور (29 عاماً) اللذين ينتميان إلى ديانته.