شاهدوا الإعلان الترويجي الأوّل لـ”2 Gladiator”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: طرحت شركة “Paramount Pictures” الإعلان الترويجي الأوّل من الجزء الثاني لفيلم “Gladiator”، أي “غلاديياتور” (مصارع)، عقب مرور 24 عاماً على عرض الجزء الأوّل.

وأبرزت لقطات فيلم المخرج ريدلي سكوت بطولة الممثلين بول ميسكال، ودينزل واشنطن، وبيدرو باسكال، وجوزيف كوين، وكوني نيلسن، في أحداث تدور مع بلوغ “لوسيوس” مرحلة الشباب، بعد أن كان طفلاً في النسخة الأولى، وتسلّمه خاتم “ماكسيموس” من والدته لوسيلا (كوني نيلسن)، بينما يستغلّه دينزل واشنطن في حملته ضد روما التي “يجب أن تسقط”، لا سيما أن “لوسيوس” قرّر رفض كونه التالي في ترتيب العرش الروماني؛ ولكنه بدلاً من ذلك أراد أن يكون مصارعاً بطولياً رمزياً مثل “مكسيموس”.

ومن المتوّقع طرح الفيلم في شهر تشرين الثاني في دور السينما العالمية.

يُذكر أن فيلم “Gladiator” الأوّل حقّق عائدات هائلة بلغت 503 ملايين دولار أميركي في شباك التذاكر الدوليّ، وهو ما يزيد تماماً عن ميزانيّته البالغة 103 ملايين دولار أميركي بخمسة أضعاف.