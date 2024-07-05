25 يوليو.. إسعاد يونس تلتقي المايسترو نادر عباسي في مهرجان العلمين الجديدة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

تشارك النجمة إسعاد يونس في مهرجان العلمين الجديدة نسخة صيف 2024، وتقدم حلقة خاصة تجمعها بالمايسترو نادر عباسي، وذلك يوم 25 يوليو الجاري.

ويضم جدول فعاليات مهرجان العلمين الجديدة، عدد من الحفلات الكبيرة التي يشارك في إحيائها، كبار نجوم الغناء في العالم العربي، بينهم: "الكينج" محمد منير، "القيصر" كاظم الساهر، المطرب تامر حسني.

جدير بالذكر أن مهرجان العلمين الجديدة تُقام فعالياته في الفترة من 11 يوليو حتى 30 أغسطس، وشهد نورث سكوير في العلمين يوم الاثنين الموافق 1 يوليو مؤتمر صحفي بحضور المسؤولين في الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، وعدد من رعاة المهرجان، إلى جانب ممثلي وسائل الإعلام. وتم الإعلام عن تخصيص 60% من أرباح المهرجان لصالح أهلنا في فلسطين.