خاص بالفيديو- أبو سليم يتعثر على المسرح في مهرجان الزمن الجميل..وهذا ما صرّح به للفن

ميرنا وليد - بيروت - يُعد الممثل اللبناني صلاح تيزاني المعروف بـ "أبو سليم" من كبار الممثلين في لبنان، اذ يمتلك أرشيفا كبيرا وتابعه جمهور كبير، وما زلنا لغاية اليوم نحب ان نشاهد أعماله التمثيلية التي فيها طرافة وحكمة.



أبو سليم كُرّم في مهرجان الزمن الجميل لمؤسسه دكتور التجميل هراتش ساغبازاريان، وهو الممثل القدير الذي فعلا يستحق كل الإحترام والتقدير على مسيرته المهنية.

موقع "الفن" تواجد في هذه المناسبة وقد أجرينا لقاء مع الممثل صلاح تيزاني.

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