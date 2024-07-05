أعمال تركيّة قادمة على المنصّات هذا الشهر… هذه تفاصيلها

ينتظر عشّاق المسلسلات والأفلام التركيّة عرض سلسلة من الأعمال عبر المنصّات الرقميّة خلال هذا الشهر منها:

فيلم “موسم الحب” مُقرر عرضه في التاسع من تموز/يوليو على Amazon Prime وهو من بطولة ديلان دينيز وجيم يغيت اوزوموغلو. يحكي قصة تركّز على تطّور علاقة الحب القويّة مع مرور الوقت في القرارات المتخذة.

أيضًا سيعرض مسلسل “ذات أخرى” في ١١ تموز/يوليو على نتفليكس من بطولة توبا بويوكستون مع نخبة من الممثلين الاتراك نذكر منهما: بونجوك يلماز، سيدا باكان، نيلوفر أشيكالين، فرات تانيش وغيرهم وهو من تأليف نوران إيفرين شيت واخراج بوركو ألبتكين.

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كما سيعرض فيلم “٣٣٩١ كيلومتر” بتاريخ ١٢ تموز/يوليو على Amazon Prime ايضاً وهو من بطولة داريا بينارأك وهاكتان زافلاك. تدور أحداثه حول قصة حبّ مليئة بالتحدّيات والصعوبات بين شخصَين يبعدان عن بعضهما البعض مسافة ٣٣٩١ كيلومتر. ومن خلال رحلتهما المليئة بالمغامرات والمواقف الصعبة، يتعيّن عليهما التغلّب على الصعاب من أجل البقاء معًا.

كما سيعرض فيلم “تصالح مع الحياة” في ٢٦ تموز/يوليو على منصّة “نتفليكس”.