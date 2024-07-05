تعرف على رسالة نبيل الحلفاوي لمدرب الأهلي بشأن المباراة المقبلة

ياسر رشاد - القاهرة - وجه الفنان نبيل الحلفاوي، رسالة لمدرب الأهلي مارسيل كولر بشأن المباراة القادمة للفريق، وذلك عبر حسابه الرسمي على موقع "إكس".

وكتب الحلفاوي، في تدوينة عبر حسابه قائلًا : "منعم ومروان وإمام والشحات ووسام يقعدوا دكة في ماتش الطلائع.. ينزلوا في الشوط الثاني إذا الماتش عقرب".

فوز النادي الأهلي على فريق الداخلية

وكان فاز النادي الأهلي أمس، الخميس، على فريق الداخلية في المباراة التي جمعت بينهما، برباعية مقابل هدف جاءت بتوقيع المهاجم الفلسطيني وسام أبو علي وإمام عاشور في الجولة الـ29 ببطولة الدوري.

موعد مباراة الأهلي وطلائع الجيش

ويستعد النادي الأهلي، لمواجهة نظيره طلائع الجيش، يوم الإثنين المقبل، ومن المقرر ان تقام المباراة على استاد القاهرة الدولي، وذلك ضمن منافسات الجولة الـ30 من الدوري المصري الممتاز.

وتقام المباراة في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة، على أن تذاع عبر قناة أون تايم سبورت الناقل الحصري لمباريات الدوري.