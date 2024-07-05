نادين الراسي تقتحم منزلًا وتوبخ سيدة (ما القصة؟)

ياسر رشاد - القاهرة - اقتحمت الفنانة اللبنانية نادين الراسي، منزل بإحدى القرى، لإنقاذ طفل من تعنيف والدته، حيث قامت بالاعتداء عليها دفاعًا عن الطفل.

نادين الراسي توبخ سيدة

ونشرت نادين الراسي، مقطع فيديو أثناء اقتحامها المنزل ودفاعها عن طفل يتعرض للعنف من قبل والدته، وذلك عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير إنستجرام.

وظهرت نادين، خلال الفيديو تطلب من الأم أن تفتح الباب، ثم لتقتحم المنزل وقامت بالاعتداء عليها، ووبختها بسبب ما تقوم به في حق طفلها.

وحاولت الأم توضيح الأمر لها بأنها تؤدب طفلها حتى "يتعلم"، إلا أن الفنانة اللبنانية دخلت في نوبة هستيرية من الصراخ غضبًا مما حدث وطالبت الجهات الأمنية بالقبض عليها ومحاكمتها بتهمة العنف الأسري.

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آخر أعمال نادين الراسي

يشار إلى أن آخر أعمالها مسلسل عزبة بيروت، الذي عرض العام الماضي، وتناول العمل قصة جولييت التي تدير أولد بيروت، وهو نادٍ ليلي تقبض من خلاله على خفايا الطبقة المخملية للمدينة، لكنها خلف السهرات الصاخبة، تخبئ سرًا دفينًا يهدد بتدمير الإمبراطورية التي بنتها.

شارك في بطولة مسلسل عزبة بيروت، نور الغندور، مهيار خضور، نادين الراسي، جوليا قصار، والعمل من تأليف مازن طه، وإخراج فيليب أسمر.