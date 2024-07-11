شكرا لقرائتكم خبر عن محمد منير عن مشاركته فى حفل مهرجان العلمين: الغناء أسهل طريق للفرحة (فيديو) والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحدث المطرب الكبير محمد منير عن حفله في مهرجان العلمين المقرر إقامته غدا الجمعة، قائلا: "ما عنديش جديد في استعداداتي، وأعرف عنوان الحفل بشكل عام".

وأضاف "منير"، فى لقاء مع الإعلامية هدير أبو زيد، عبر قناة "إكسترا نيوز": "عندما أنظر لعيون الناس أعلم الأغنية التي يريدون سماعها مني".

وتابع محمد منير : "أنا سعيد بأنني سأشارك شباب مصر غدا بإذن الله، فالشباب في الظروف الحالية يحتاجون إلى القليل من البهجة والمزيد من التفاؤل، وهمّي الأول والأخير بأن نشعر جميعا من أكبر واحد في مصر لأصغر طفل بأننا سعداء بالحفلات، لأن مصر تحتاج إلى الفرحة، والغناء أسهل طريق للفرحة".