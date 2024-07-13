ريهام حجاج بالمصيف ودرة أمام حمام السباحة.. 10 لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة

محمد اسماعيل - القاهرة - إعداد - هاني صابر:

حرص عدد من نجوم الفن، على مشاركة جمهورهم لحظاتهم المميزة، خلال الـ 24 ساعة الماضية، عبر حساباتهم الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي.

الخليج 365 يعرض لكم 10 لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة:

ريهام حجاج

نشرت الفنانة ريهام حجاج، صورة لها مع زوجها وأصدقائها، عبر "ستوري" حسابها على إنستجرام، وذلك خلال استمتاعها بإجازة الصيف.

أروى جودة

ظهرت الفنانة أروى جودة، بإطلالة أنيقة، عبر حسابها على "إكس"، وعلقت: "أولا".

درة

نشرت الفنانة درة، إطلالة صيفية لها، عبر حسابها على "إكس" ظهرت فيها أمام حمام السباحة.

بسنت شوقي

الفنانة بسنت شوقي، نشرت إطلالة جريئة لها، عبر حسابها على إنستجرام، ونالت من خلالها إعجاب متابعيها.

هبة مجدي

ظهرت الفنانة هبة مجدي، بإطلالة أنيقة، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "أول جمعة في السنة الهجرية الجديدة

سنة خير وبركة وصحة مليئة بتحقيق الأمنيات إن شاء الله".

نرمين الفقي

نشرت الفنانة نرمين الفقي، إطلالة أنيقة لها، عبر حسابها على "إكس"، وعلقت: "الحياة سكرة لطيفة".

سلمى أبو ضيف

ظهرت الفنانة سلمى أبو ضيف، بإطلالة صيفية أمام البحر، عبر حسابها على إنستجرام، ونالت من خلالها إعجاب متابعيها.

هبة عبد العزيز

الفنانة هبة عبد العزيز، ظهرت مرتدية "شورت قصير" عبر حسابها على إنستجرام، نالت من خلالها إعجاب متابعيها.

محمود العسيلي

نشر المطرب محمود العسيلي، صورة له مع نجله، عبر حسابه على إنستجرام، وظهر فيها وسط البحر خلال استمتاعه بإجازة الصيف بإيطاليا، وعلق: "الحب كله" .

خالد سليم

نشر الفنان خالد سليم، صورة له داخل حمام السباحة، عبر حسابه على إنستجرام، وعلق: "الصيف".