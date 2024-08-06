ديانا كرزون تهنئ ملك الأردن بقدوم حفيدته إيمان على طريقتها الخاصة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت: نورهان ربيع
أطلقت الفنانة الأردنية ديانا كرزون أغنية جديدة بعنوان "نورتينا يا إيمان"، احتفالا بقدوم الأميرة إيمان ابنة الأميرة رجوة والأمير الحسين ابن الملك عبدالله الثاني ولي عهد الأردن.
ونشرت كرزون فيديو لأغنيتها الجديدة، وظهر خلاله ملك الأردن الملك عبالله الثاني ومعه الملكة رانيا والأمير الحسين وهم يحملون الطفلة المولودة بفرحة، وعلقت: " احتفينا بأميرة عربية هاشمية حفيدة ملك عظيم وابنة أمير كريم لنقول نورتي عيلتنا يا جدو نورتينا يا إيمان .
وأوضحت كرزون أن الأغنية من كلمات الشاعر أحمد الفاعوري، وألحان وتوزيع أيمن عبدالله.
يذكر أن النجمة الأردنية ديانا كرزون أحيت مؤخرا حفل غنائي ساهر ضمن فعاليات مهرجان جرش المقام في مدينة جرش الأردنية.