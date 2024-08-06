نهال عنبر تنفي سفرها لاستكمال رحلة علاجها في الخارج

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - معتز عباس:

نفت الفنانة نهال عنبر السفر إلى دولة فرنسا من أجل استكمال رحلة العلاج بعد إجرائها عملية جراحية مؤخرًا في الكتف.

وكتبت "نهال"، عبر حسابها الشخصي بموقع "انستجرام": "احنا بـ ننفي أي خبر عن سفر الفنانة نهال لفرنسا دي مجرد إشاعة، الفنانة نهال خرجت بالسلامة من المستشفى وحاليا في منزلها في فترة نقاء ما بعد العملية الجراحية، دعواتكم لها بالشفاء العاجل".

وكانت نهال عنبر نشرت صورة لها وهي ترتدي ملابس غرفة العمليات الجراحية، وذلك عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الإجتماعي "انستجرام".

وأوضحت، أنها خضعت لعملية جراحية دقيقة في منطقة الكتف بالمنظار، كما طمأنت جمهورها على صحتها، وطلبت من كل محبيها الدعاء لها بالشفاء العاجل.

يذكر أن، آخر أعمال نهال عنبر مسلسل "بدون سابق إنذار" الذي تم عرضه خلال الموسم الرمضاني 2024، بطولة آسر ياسين وعائشة بن أحمد.

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