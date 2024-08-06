النشرة المرورية.. خريطة الكثافات والطرق البديلة في القاهرة والجيزة



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

شهدت شوارع القاهرة والجيزة صباح اليوم الثلاثاء زحامًا مروريًا كثيفًا، حيث توافد الموظفون والعمال إلى أماكن عملهم. وانتشرت قوات المرور في الشوارع لتنظيم الحركة وتخفيف الاختناقات المرورية.

ظهرت أحجام مرورية مرتفعة بمحور صلاح سالم من الجلاء للطيران ومن العباسية للطيران. وكذلك الحال بكوبري أكتوبر من طلعة صلاح سالم إلى رمسيس والعكس بسبب زيادة الأحمال، ومن المعلق إلى رمسيس. تباطأت الحركة بطريق المحور من ناهيا إلى ميدان لبنان، وأيضًا بكوبري 15 مايو باتجاه وسط البلد، وسط انتشار الخدمات المرورية لضبط المخالفين وتيسير الحركة وسحب الكثافات.

وتباطأت الحركة المرورية أعلى الطريق الدائري من الوراق إلى باسوس، ومن وصلة طريق الواحات إلى وصلة المريوطية بسبب زيادة الأحمال. وتكرر الأمر بمطلع كوبري السيدة عائشة للقادم من مجرى العيون باتجاه القلعة ووسط المدينة.

كما تباطأت الحركة بطريق الكورنيش من المعادي وصولاً إلى مناطق وسط البلد، ومن أثر النبي حتى القصر العيني وأمام وزارة الخارجية وماسبيرو، وأيضًا بشارع رمسيس وصولاً إلى العباسية ومحور النصر حتى المنصة وعباس العقاد والطيران.

شهد محور صفط اللبن تباطؤًا بالحركة للمتجه من الدائري وصولاً إلى شارع السودان، ويفضل التوجه إلى شارع عرابي. وكذلك الحال بكوبري عباس والجامعة والجيزة المعدني، حيث ظهرت كثافات بمحيط ميدان النهضة وصولاً إلى إشارة بين السرايات وشارع النيل السياحي. شهد محور عرابي كثافات متوسطة للمتجه من الأقاليم وصولاً إلى المهندسين.

وفي القاهرة، سجلت كثافات مرورية ملحوظة على طريق الأوتوستراد، تحديدًا من حسن مأمون إلى مكرم عبيد، وكذلك على كورنيش النيل للمتجه من المعادي إلى الطريق الدائري. كما شهد طريق صلاح سالم زحامًا متقطعًا، خاصة في منطقة نفق العروبة واتجاه المطار.

أما كوبري أكتوبر، القادم من الجيزة نحو القاهرة، فقد سجل ازدحامًا كبيرًا، بينما شهدت محاور ومداخل مدينة نصر كثافات مرورية متوسطة، خاصة من بداية طريق المنصة وحتى أول عباس، وامتدت حتى محور التجمع الخامس. وفي مناطق أخرى، ظهرت كثافات أعلى كوبري الحدائق، ومطلع كوبري المطرية، مما يجعل من الأفضل استخدام كوبري سراي القبة والطرق البديلة مثل الملك الصالح وشارع قصر العيني.

وفي الجيزة، تم تسجيل تباطؤ في حركة المرور على الطريق الدائري، خاصة من كارفور المعادي إلى البساتين، وكذلك من الوراق إلى الطريق الزراعي. وفي منطقة مترو الجامعة، يُنصح باستخدام شارع الجامعة وشارع مراد كبديل للتخفيف من الازدحام.

شهد محور 26 يوليو أيضًا زحامًا، خاصة في الاتجاه من أكتوبر والشيخ زايد نحو ميدان لبنان، ويفضل سلوك محور روض الفرج كبديل. كما ظهرت كثافات مرتفعة في شارع السودان، خاصة أمام محطة مترو الجامعة، مما يستدعي التوجه إلى شارع أحمد عرابي.

تتابع غرفة عمليات الإدارة العامة للمرور حركة السيارات عبر الكاميرات المرورية المنتشرة على المحاور والميادين، كما تم نشر الأوناش المرورية لرفع أي معوقات، سواء حوادث أو أعطال. وتقوم الإدارة بالتنسيق مع إدارات المرور على مستوى الجمهورية لتوفير خدمات مرورية إضافية وتقديم الإغاثة السريعة لضمان سلاسة الحركة على الطرق.