أول تعليق من نادر شوقي على قرار الرئيس السيسي بإحالة قضية أحمد رفعت للنيابة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف محمد:

علق نادر شوقي وكيل اللاعبين، وكيل الراحل أحمد رفعت لاعب مودرن سبورت السابق، على قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بفتح تحقيق في قضية الراحل أحمد رفعت.

وكتب نادر شوقي عبر حسابه الرسمي على موقع التغريدات "ربك جميل وكبير قوي".

ورحل أحمد رفعت، يوم السبت الموافق 6 يوليو 2024، إثر الأزمة الصحية التى حدثت له يوم 11 مارس 2024".

وكان الإعلامي أحمد موسى، أعلن أن الرئيس عبدالفتاح السيسي أمر بإحالة قضية وفاة اللاعب أحمد رفعت، إلى النيابة العامة لكشف أي تجاوزات بما يضمن تحقيق العدالة.

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