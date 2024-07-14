سر تأجيل خطوبة ليلى أحمد زاهر وهشام جمال

ياسر رشاد - القاهرة -

من بين الأحداث السعيدة التي ينتظرها متابعي الشاشة الصغيرة والكبيرة خلال الأشهر القليلة القادمة، هي حفل خطوبة ليلى أحمد زاهر وهشام جمال، وخاصة وانه تم إعلان ارتباطهما بشكل رسمي في يناير 2024.

خطوبة ليلى أحمد زاهر وهشام جمال

خطوبة هشام جمال وليلى زاهر

وكان هشام أجرى مؤخرًا لقاء مع برنامج et بالعربي، وأكد أنه من المفترض ان ينتظر الاحتفال بخطبته على ليلى زاهر خلال الصيف الجاري، لكنه حتى الآن لم يحدد الوقت بدقة خاصة في ظل الارتباطات الفنية التي يمر بها العروسين.

ليلى وبطولة أعلى نسبة مشاهدة

وارتبطت الفنانة ليلة أحمد زاهر بعمل جديد لها بعد إعلان خبر خطبتها مباشرة حيث شرعت في تصوير مسلسلها الرمضاني أعلى نسبة مشاهدة، وهو ما يرجح انها لم تحظى بالوقت للتحضير للخطوبة بسبب صعوبة شخصية نسمة التي قدمتها ضمن أحداث العمل.

خطوبة ليلى أحمد زاهر وهشام جمال: وتنشغل ليلى حاليًا بعدد من الارتباطات الفنية تحضيرًا للموسم الثاني من أعلى نسبة مشاهدة والمتوقع عرضه في موسم رمضان 2025.

ارتباطات هشام جمال مؤخرًا

خطوبة ليلى أحمد زاهر وهشام جمال

خطوبة ليلى أحمد زاهر وهشام جمال

أما بالنسبة لهشام جمال فقد شهدت الفترة الأخيرة تداول أنباء عن تجربة جديدة من نوعها في مشواره حيث طرح اسمه لتولي منصب رئيس قناة النادي الأهلي وقيل أنه التقى برئيس مجلس ادارة النادي الكابتن محمود الخطيب، وجاء ذلك عقب انتهاء تعاقد النادي مع شركة بريزنتيشين لايف، لكن حتى الآن لم يتم حسم القرار النهائي.

عائلة العروس لديها الكثير من الاتباطات الفنية

خطوبة ليلى أحمد زاهر وهشام جمال

وكان والد العروس أحمد زاهر يستعد للمشاركة في اثنين من الأعمال المميزة في موسم رمضان الماضي بالتزامن مع إعلان خبر الارتباط فكان يواصل يعمل على التحضي لشخصية صلاح في مسلسل نعمة الأفوكاتو مع مي عمر، بالإضافة لمشاركته في بطولة مسلسل محارب مع حسن الرداد.

خطوبة ليلى أحمد زاهر وهشام جمال: كما كانت ملك زاهر منشغلة أيضا في نفس الوقت بتصوير مسلسل محارب مع والدها، وخلال الفترة الحالية فهي تعمل على تصوير مسلسلها الجديد أزمة ثقة، وهو عمل من بطولة هاني عادل ونجلاء بدر.

علاقة ليلى وهشام جمال

خطوبة ليلى أحمد زاهر وهشام جمال

ومؤخرًا نشرت ليلى زاهر عدة صور جمعتها بالفنان هشام، عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعى "إنستجرام"، وعلقت عليها قائلة: "لى الرجل الذي يملك قلبي، الذي يجعل كل لحظة أكثر إشراقًا بوجوده فقط، لسنوات، كنت أفضل صديق لي، وأقرب ثقة، منطقة الراحة والآن أدعوك حب حياتي".

وأضافت: هذا لنا وللذكريات التي لا حصر لها التي لم نصنعها بعد لأنني لا أريد أبدًا أن أمضي لحظة من العمر بدونك، إلى أعوام عديدة منك، عندما تعرف أنك تعرف.