معرض مكتبة الإسكندرية للكتاب .. إصدارات ومنتجات رقمية لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار

ياسر رشاد - القاهرة -

شارك مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، بجناح في معرض مكتبة الإسكندرية الدولي للكتاب في دورته الـ 19، والذي يضم باقة من الإصدارات والمنتجات الرقمية للمركز، والمنشورة على منصاته الرقمية المختلفة، بجانب توفير مزايا العرض التفاعلي للإصدارات البحثية والمعرفية، مدعومة بتقنيات الواقع المعزز والتي تتيح للزائر "جولة افتراضية" يستخدم فيها تقنية "الميتافيرس"، بحيث تأخذ زائر الجناح إلى داخل إصدارات المركز.



وقام بزيارة جناح المركز أثناء افتتاح معرض مكتبة الإسكندرية الدولي للكتاب الدكتور أحمد هنو؛ وزير الثقافة، والفريق أحمد خالد؛ محافظ الإسكندرية، والأستاذ الدكتور أحمد عبد الله زايد؛ مدير مكتبة الإسكندرية وعدد من السفراء وقناصل لجناح المركز.

وشارك المركز للمرة الثانية في معرض مكتبة الإسكندرية، بحوالي ١٠٠ إصدار متنوع في مختلف المجالات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية، ومن الإصدارات المميزة أيضاً (وصف مصر بالمعلومات) والتي تقوم بوصف شامل لجميع المحافظات بالأرقام وأيضاً كتاب المركز السنوي وآفاق استراتيجية العدد التاسع.

من ناحيته، قال طارق حسن، مدير عام بالإدارة العامة للمكتبات لـ"الخليج 365" إن مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار مركز فکر رائد تابع المجلس الوزراء المصري. يدعم متخذ القرار في مختلف القضايا من أجل دفع عجلة النمو، وتعزيز مسارات التنمية وخطط الإصلاح الشاملة، وذلك وفقًا لأجندة عمل تتسم بالديناميكية، والمرونة، والتفاعل بإيجابية مع مختلف القضايا والتطورات.

طارق حسن ومحرر الخليج 365

وتتمثل رؤيته في طرح أفكار ابتكارية قابلة للتنفيذ تحقق رؤية مصر المستقبلية.

كما أن رسالته هى دعم متخذ القرار لصنع سياسات عامة فعّالة في إطار تشاركي.

واضاف أن الغايات الاستراتيجية للمركز تترسخ فى دعم ثقافة التطوير المستمر لخلق بيئة عمل محفزة وداعمة، وذلك من خلال الاهتمام بتعزيز وتنمية مختلف موارد المؤسسة، والحرص على مواكبة جهود الدولة نحو ا التحول الرقمي، بالإضافة الاستفادة من خبرات وتجارب المؤسسات المحلية والدولية، وهو الأمر الذي من شأنه المساهمة في تعزيز دور المركز وصورته الذهنية كمركز فكر رائد.

وأيضاً المساهمة في رفع الوعي المجتمعي وبناء مجتمع المعرفة: استنادا إلى ما يمتلكه المركز من بنية معلوماتية ثرية ومحدثة. وذلك من خلال العمل على إتاحة الإنتاج الفكري والمعرفي للمركز عبر منصاته الإلكترونية المختلفة، وكذلك الحرص على إثراء الحوار المجتمعي والنقاش العام بمشاركة الأطراف المعنية وأصحاب المصلحة.

كما أنه يعزز دعم دوائر صنع القرار من خلال الدراسة المتعمقة للقضايا متعددة الأبعاد وتطوير الأدوات التحليلية المبتكرة لفهم الظواهر وتحديد مساراتها، هذا بالإضافة إلى استشراف المستقبل والتنبؤ بسيناريوهاته. وذلك بهدف دفع عجلة التنمية من جانب ومواجهة التحديات الراهنة والمحتملة من جانب آخر.