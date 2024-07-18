فن ومشاهير

جورجينا رودريغيز تختار عقد بسعر خيالي لإطلالتها مع البكيني الأسود

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ميرنا وليد - بيروت - شاركت عارضة الأزياء العالمية جورجينا رودريغيز، وحبيبة نجم كرة القدم العالمي الجمهور مجموعة صور وثقت من خلالها إستمتاعها بوقتها على شاطئ البحر.


وقد إختارت جورحينا الظهور بمايوه باللون الأسود من قطعتين، ونسقت معه عقد من الفضة مميز للغاية، من دار Burma الفرنسي للمجوهرات، ويصل سعره بحسي موقع البيع لـ 2300 دولار أميركي.

ويتساءل الجمهور دائما عن موعد زواج نجم كرة القدم كريستيانو رونالدو من والدة أبنائه عارضة الأزياء جورجينا رودريغيز، وقد علّقت الأخيرة على ذلك بالقول: "لا أظن ان الأمور ستتغير كثيراً لأني أنال حب كافي منه كل يوم، وفي النهاية الخيار ليس بيدي".

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة الفنية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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