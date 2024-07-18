جورجينا رودريغيز تختار عقد بسعر خيالي لإطلالتها مع البكيني الأسود

ميرنا وليد - بيروت - شاركت عارضة الأزياء العالمية جورجينا رودريغيز، وحبيبة نجم كرة القدم العالمي كريستيانو رونالدو الجمهور مجموعة صور وثقت من خلالها إستمتاعها بوقتها على شاطئ البحر.



وقد إختارت جورحينا الظهور بمايوه باللون الأسود من قطعتين، ونسقت معه عقد من الفضة مميز للغاية، من دار Burma الفرنسي للمجوهرات، ويصل سعره بحسي موقع البيع لـ 2300 دولار أميركي.

ويتساءل الجمهور دائما عن موعد زواج نجم كرة القدم كريستيانو رونالدو من والدة أبنائه عارضة الأزياء جورجينا رودريغيز، وقد علّقت الأخيرة على ذلك بالقول: "لا أظن ان الأمور ستتغير كثيراً لأني أنال حب كافي منه كل يوم، وفي النهاية الخيار ليس بيدي".