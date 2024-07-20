شكرا لقرائتكم خبر عن فيلم ولاد رزق 3 يحقق 231 مليون جنيه إيرادات منذ طرحه بالسينمات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حقق فيلم ولاد رزق 3 نجاحًا كبيرًا خلال الأيام الماضية منذ طرحه فى دور العرض السينمائية المختلفة فى موسم عيد الأضحى 2024، حيث حقق إيرادات أمس الجمعة، مليونًا و500 ألفًا و668 جنيهًا، ليصل إجمالي ما حققه الفيلم إلى 231 مليونًا و870 ألفًا، و46 جنيهًا.

فيلم ولاد رزق 3 - القاضية بطولة أحمد عز، وعمرو يوسف، وآسر ياسين، ومحمد ممدوح، وكريم قاسم، وعلي صبحي، وسيد رجب، ومحمد لطفي، ونسرين أمين، وأسماء جلال، وأحمد الرافعي، وضيوف الشرف: كريم عبد العزيز، وأحمد فهمي، ورزان مغربي، وفيدرا، والفيلم من تأليف صلاح جهيني، وإخراج طارق العريان، وإنتاج شركة RAW Entertainment بالتعاون مع Synergy Films وFilm square.

وتدور أحداث فيلم ولاد رزق 3 - القاضية، بعد مرور سنوات وانفصال الإخوة في طرقهم المختلفة بالحياة، إلا أنه في يوم من الأيام، يعود شبح من الماضي ليلقي بظلاله على "ولاد رزق"؛ ما يجبرهم على العودة إلى حياة الجريمة والسرقة مرة أخرى حتى ينجوا بأنفسهم، في عملية مصيرية هي الأكبر والأخطر والأهم في تاريخ ولاد رزق.

ويشهد موسم الصيف السينمائى 2024 منافسة 5 أفلام هى: "ولاد رزق 3 - القاضية"، واللعب مع العيال بطولة محمد إمام وأسماء جلال وباسم سمرة وويزو، و"عصابة الماكس" بطولة أحمد فهمى، روبى، لبلبة، أوس أوس، محمد لطفى، حاتم صلاح، أحمد فهيم، و"أهل الكهف" بطولة خالد النبوى، غادة عادل، محمد ممدوح، محمد فراج، أحمد عيد، جوازة توكسيك بطولة ليلى علوى وبيومي فؤاد.