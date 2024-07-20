فن ومشاهير

العرض المسرحي "الخطة المثالية" على مسرح النهار ابتداءً من الخميس المقبل

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القاهرة - سامية سيد - كتب : مصطفى القصبي

السبت، 20 يوليو 2024 05:46 م

يعرض على خشبة مسرح النهار ابتداءً من يوم الخميس المقبل العرض المسرحى الخطة المثالية في التاسعة مساءً، يوم الأحد 28 يوليو الجارى.

العرض من بطولة كل من باسم داود، مصطفى الشخيبي، چاسمين خالد، دنيا المنياوي، ريم السحرتي، يوسف مراد، سعد سمير، تصميم بوستر: باسم وديع ديكور: أحمد السيد سيكا، إضاءة: أحمد صبحي استعراضات: آيات صابر إشعار وألحان: أدهم فيتو تنفيذ موسيقي: عبدالله ضاوي تأليف: محمد السوري إخراج: باسم داوود، وإنتاج نقابة المهن التمثيلية برئاسة الفنان أشرف زكى.


 

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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