آية عبدالرؤوف تطرح "تيك تاك" بعد تصويرها في لبنان مع المخرج فادي حداد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

طرحت شركة لايف ستايلز ستوديوز أحدث أغانيها "تيك تاك" للفنانة آية عبدالرؤوف، بعد تصويرها على طريقة الفيديو كليب، عبر موقع الفيديوهات "يوتيوب" والمنصات الرقمية المختلفة.

أغنية "تيك تاك" من كلمات خالد ڤرناس وألحان د. مصطفى العسال وتوزيع إلهامي دهيمة وأحمد حسام، وإنتاج لايف ستايلز ستوديوز.

صُورت أغنية "تيك تاك" في لبنان على طريقة الفيديو كليب تحت إدارة المخرج اللبناني فادي حداد.

وأعربت آية في بيان صحفي صادر عن الشركة المنتجة عن سعادتها بطرح أغنية "تيك تاك" التي وصفتها بالأغنية الصيفية وباللون الغنائي الجديد عليها، معتبرة أن الأغنية بداية لتواجد أكبر في المرحلة القادمة إذ تستعد لطرح أغنية أخرى بعنوان "الله على شهامته".