بالصور| شاهد أفراح الوسط الفني في صيف 2024

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- سهيلة أسامة:

شهد الوسط الفني مع بداية صيف 2024 أكثر من مناسبة سعيدة، إذ احتفل عدد من الفنانين بدخولهم القفص الذهبي، كما احتفل عدد آخر بارتباط أولادهم أو بناتهم.

ونستعرض في السطور التالية أبرز أفراح الوسط الفني..

بتول الحداد

احتفلت الفنانة بتول الحداد بزواجها من المنتج مصطفى الغزولي في أحد الفنادق الكبرى بالقاهرة، وسط حضور عدد من الأهل والأصدقاء المقربين من العروسين إلى جانب نجوم الفن والمشاهير.

فريدة محمد هنيدي

احتفل الفنان محمد هنيدي بخطوبة ابنته "فريدة" على شاب من خارج الوسط الفني، واقتصر الحفل على حضور الأهل والأصدقاء المقربين، وظهرت فريدة وخطيبها في حالة من الفرح والسعادة، وارتدت العروس فستان أبيض أنيق.

حسني شتا

احتفل الفنان حسني شتا مساء 13 يوليو بزفافه على فتاة من خارج الوسط الفني تدعى داليا وذلك بأحد الفنادق، وسط تواجد عدد من الأهل والأصدقاء المقربين من العروسين.

نجل بيومي فؤاد

احتفل الفنان بيومي فؤاد بخطوبة نجله "محمد"، في حفل عائلي اقتصر على الأهل والأقارب، ونشر محمد بيومي، صورة من الحفل عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "انستجرام".

ناصيف زيتون

احتفل المغني السوري ناصيف زيتون بزواجه من الممثلة اللبنانية دانييلا رحمة وأقيم حفل الزفاف في مدينة جبيل بلبنان، وأعلن عن خبر الزواج بجلسة تصوير رومانسية نشرها عبر حسابه الرسمي على "انستجرام".

جميلة عوض

احتفلت الفنانة جميلة عوض، يوم الخميس 6 يونيو بحفل زفافها على المونتير أحمد حافظ .