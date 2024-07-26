نبيل الحلفاوي يطالب بنزول مجدي قفشة بالشوط الثاني لمباراة الأهلي والمصري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

علق الفنان نبيل الحلفاوي على أحداث الشوط الأول من مباراة النادي الأهلي أمام نادي المصري البورسعيدي الذي يقام مساء اليوم الجمعة ضمن مباريات الدوري المصري الممتاز وانتهى بالتعادل السلبي بين الفريقين.

ونشر الحلفاوي تعليقه على أحداث الشوط الأول وطالب بالتغييرات في بداية الشوط الثاني وقال: "طول الشوط الأول مابقولش غير كلمتين، يلا أخلص، لأ ازاي؟، لازم أسند وألف وأطلع من واحد للتاني، مش هسيبها بخاطري يعني، طب أنت مرهقين، اخلصوا، مطلوب التغيير المعتاد من بداية الشوط الثاني، قشة ولو عمر كمان يبقى خير وبركة".

كما علق الحلفاوي على تشكيل النادي الأهلي قبل دقائق من بدء المباراة وقال: "كنت أرجو وجود قفشة من البداية أو مروان".

يذكر أن آخر مشاركات الفنان نبيل الحلفاوي الفنية كانت بفيلم "تسليم أهالي" عام 2022 بطولة الفنان هشام ماجد والفنانة دنيا سمير غانم.

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