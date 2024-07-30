شكرا لقرائتكم خبر عن ذكرى ميلاد فريد شوقي.. نرشح لك أفضل 5 أفلام لـ"وحش الشاشة" والان مع تفاصيل الخبر

زى النهاردة 30 يوليو من عام 1920 ولد الفنان فريد شوقى عبده فى حى السيدة زينب، وحصل فريد شوقى، على دبلوم معهد الهندسة التطبيقية ودبلوم معهد التمثيل وعمل فى أدوار صغيرة مع الفنان أنور وجدى، ثم بدأ كتابة القصص السينمائية لأفلامه وحقق نجومية وأصبح يلقب بـ ملك الترسو، ووحش الشاشة .

وفى ذكرى ميلاده نرشح لك أفضل 5 أفلام لمشاهدتها .

عنترة ابن شداد

عنتر ابن شداد هو فيلم مصرى تاريخى كوميدى عُرض فى 4 ديسمبر 1961، ومن إخراج نيازى مصطفى وبطولة فريد شوقى وكوكا، ويحكى عن الفارس والشاعر الجاهلى عنترة بن شداد العبد الأسود الذى يرعى أغنام والده ولا يعترف به.





يارب ولد

يارب ولد هو فيلم مصرى من انتاج سنة 1984، وبطولة فريد شوقى وكريمة مختار وسمير غانم وإسعاد يونس وأحمد راتب ويدور حول قصة الأب الذى لم يرزق بغير البنات ويريد ولدا.

رصيف نمرة 5

رصيف نمرة 5 فيلم تم عرضه فى 13 فبراير عام 1956، ومن إخراج نيازى مصطفى، وشارك فريد شوقى فى بطولته هدى سلطان، وتدور أحداثه حول "الشاويش خميس" أحد رجال القوات البحرية الذى تقتل زوجته ويسرق سلاحه فيفصل من الخدمة على يد عصابة لتهريب المخدرات ويسعى لإيقاع بهم فى النهاية.





طريد الفردوس

وهذا الفيلم تم انتاجه عام 1965، من إخراج فطين عبد الوهاب، وشارك فى بطولته إلى جانب فريد شوقى سميرة أحمد ونجوى فؤاد، ورشح لمهرجان موسكو السينمائى الدولى سنة 1965 وتدور أحداثه حول موت الدرويش عليش، وينقل فى موكب إلى المقبرة، ويتم صعوده إلى السماء من أجل محاسبته، لكن هناك يكتشف أن مجموع حسناته يساوى مجموع سيئاته وأنه ليس من أهل الجنة ولامن أهل النار وبالتالى يصدر قرار بإعادته إلى الدنيا لبضعة أيام من أجل اختباره مرة آخرى.

جعلونى مجرما

جعلونى مجرماً هو فيلم مصرى من انتاج عام 1954، وبطولة فريد شوقى وهدى سلطان ويحيى شاهين وإخراج عاطف سالم، وعرض لأول مرة عام 1954، وقصته حقيقة قدمها فريد شوقى عن أحد الأطفال بالإصلاحية، وكان شقيقه الضابط أحمد شوقى مأمورا عليه فى الإصلاحية.



