شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد آخر لقاء للمنتج الراحل فتحى إسماعيل وحديثه عن مسلسل الحشاشين والان مع تفاصيل الخبر

رحل عن عالمنا المنتج فتحي إسماعيل، إثر تعرضه لحادث مروع على طريق الضبعة بصحبة حسام شوقى المشرف العام للإنتاج بشركة سينرجى، ومحمود كمال، وترك فتحي إسماعيل، إرثا من الأعمال الفنية التي سظل نتحدث عنها وكان آخرها مسلسل الحشاشين.

ويروي الراحل تجربة مسلسل الحشاشين في لقاء مع الإعلامية لميس الحديدي، على قناة ON ومراحل الإنتاج والتحديات التي خاضها المسلسل الذي عرض في رمضان الماضي.

ونعت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، الزملاء حسام شوقى، وفتحى إسماعيل، ومحمود كمال جمال الدين، العاملين بشركة سينرجى، الذين وافتهم المنية إثر حادث أليم، داعية المولى عز وجل أن يلهم أسرهم وذويهم الصبر والسلوان، وتتقدم الشركة والعاملون بها بخالص العزاء لأسر المتوفين.