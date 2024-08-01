"الناجي الوحيد".. كيف دعم نجوم الفن المنتج تامر فتحي بعد حادث الضبعة؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - معتز عباس:

حرص عدد كبير من نجوم الفن على الدعاء للمنتج تامر فتحي، الناجي الوحيد من حادث السير الذي أسفر عن وفاة المنتج حسام شوقي المشرف العام على شركة سينرجي، والمنتج الفني فتحي إسماعيل، والمنتج الفني محمود كمال.

وناشد نجوم الفن الجمهور عبر وسائل التواصل الاجتماعي الدعاء بالشفاء للمنتج تامر فتحي، الذي نقل إلى المستشفى في حالة خطرة.

ونستعرض لكم في السطور التالية، أبرز الفنانين الذين ناشدوا جمهورهم الدعاء بالشفاء العاجل للمنتج تامر فتحي:

الفنان محمد رزق

كشف الفنان محمد علي رزق، تفاصيل الحالة الصحية للمنتج تامر فتحي، عبر حسابه على موقع "انستجرام". وعلق: "برجاء الدعاء للأخ والصديق المنتج الفني تامر فتحي بالشفاء، في المستشفى في حالة خطر".

الفنانة آيتن عامر

طالبت الفنانة أيتن عامر، متابعيها عبر السوشيال ميديا، الدعاء للمنتج الفني تامر فتحي، وكتبت عبر حسابها على إنستجرام: "يا رب رحمتك و عفوك وغفرانك لمن توفوا ، وأعن تامر بقدرتك وعظمتك ويشفيه ويقومه بالسلامة".

المخرج عمرو سلامة

حرص المخرج عمرو سلامة، على نعي المنتجين الثلاثة، والدعاء للمنتج تامر فتحي، بعد نجاته من الحادث، عبر حسابه على موقع "فيسبوك"، وكتب: "البقاء لله، خبر مفجع ومرعب، ربنا يقومك يا تامر بالسلامة يارب ويطمنا عليك".

الفنان أحمد زاهر

ناشد الفنان أحمد زاهر، جمهوره ومتابعيه عبر السوشيال ميديا، الدعاء العاجل للمنتج تامر فتحي، وكتب عبر حسابه على موقع "انستجرام": "أرجو الدعاء لصديقي وأخويا تامر فتحي أنه يقوم بالسلامة يارب".

المخرج خالد يوسف

خالد يوسف، كتب عبر حسابه على موقع "فيسبوك": "بفقدهم خسرت صناعة الدراما ثلاثة من أهم فرسانها ..ندعو الرحمن الرحيم أن يغفر لهم ويسكنهم فسيح جناته وندعو القدير أن يشفي الصديق العزيز تامر فتحي شفاءً عاجلًا".

المنتج مجدي نور

نشر المنتج الفني مجدي نور صورة تامر فتحي، عبر حسابه الشخصي على موقع "فيسبوك"، وعلق: "أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك".

المخرج أحمد شفيق خورشيد

ناشد المخرج أحمد خورشيد، متابعيه عبر حسابه على موقع "فيسبوك"، الدعاء لـ تامر فتحي بالشفاء، وكتب: "ياجماعه أدعوا لتامر فتحي بالشفاء محتاج دعوه كل حد فينا سواء تعرفو او متعرفوش في ميزان حسناتكم جميعا، أرجوكم ارجوكم ادعو من قلبكم محتاج دعوه كل حد فينا لعل الله يستجيب، حالته صعبة جدًا".

الفنانة مي عمر

طالبت الفنانة مي عمر من جمهورها عبر منصات التواصل الاجتماعي، الدعاء للمنتج تامر فتحي، وكتبت على صفحتها بموقع "فيسبوك": "رجاء الدعاء لتامر فتحي ربنا يشفيه و يقومه بالسلامة يا رب".

الفنانة ميرنا نور الدين

ناشدت الفنانة ميرنا نور الدين، متابعيها عبر موقع "فيسبوك"، خالص الدعاء لـ تامر فتحي، وكتبت: "اللهم أشفي عبدك تامر فتحي شفاءً تامًا بقوتك يا الله".

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