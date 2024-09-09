إيمان العاصي جريئة وهيدي كرم بالفستان الذهبي.. 10 لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة

محمد اسماعيل - القاهرة - إعداد معتز عباس:

حرص عدد من نجوم الفن، على مشاركة جمهورهم لحظاتهم المميزة، خلال الـ 24 ساعة الماضية، عبر حساباتهم الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي.

الخليج 365 يعرض لكم 10 لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة:

ميرنا جميل

شاركت الفنانة ميرنا جميل، جمهورها ومتابعيها أحدث ظهور لها عبر "انستجرام"، وظهرت بإطلالة ساحرة، مرتدية فستان أسود.

إيمان العاصي

شاركت الفنانة إيمان العاصي متابعيها أحدث جلسة تصوير خضعت لها مؤخرًا، عبر حسابها على "إنستجرام"، وظهرت مرتدية فستان طويل باللون "البينك".

راندا عبدالسلام

نشرت الفنانة راندا عبد السلام مقطع فيديو لها عبر حسابها بموقع "انستجرام"، أثناء تجربة بعض الحقائق، وظهرت بإطلالة "فورمال" مميزة.

أحمد سعد

شارك الفنان أحمد سعد، متابعيه صورة جديدة تجمعه بابنته وهما داخل طائرة، عبر حسابه بموقع "انستجرام"، وعلق: "تضحكلي الدنيا في ضحكتها.. حبيبة قلبي ربنا يحفظك".

هيدي كرم

تألقت الفنانة هيدي كرم في أحدث ظهور لها على السوشيال ميديا، ونشرت مجموعة صور بإطلالة جريئة، مرتدية فستان باللونين الذهبي والأوف وايت.

ميران عبد الوارث

تألقت الفنانة ميران عبدالوارث، في أحدث ظهور لها على "انستجرام" وظهرت مرتدية فستان سوارية، أبرز جمالها وأناقتها.

دنيا المصري

نشرت الفنانة دنيا المصري صورًا جديدة من أحدث جلسة تصوير خضعت لها مؤخرًا عبر "انستجرام" بدت بإطلالة مميزة أبرزت جمالها وأناقتها.

نسرين أمين

تألقت الفنانة نسرين أمين في أحدث ظهور لها، ونشرت صورة لها "سيلفي" عبر خاصية القصص المصورة بحسابها الرسمي بموقع "انستجرام".

سامية الطرابلسي

نشرت الفنانة التونسية سامية الطرابلسي أحدث جلسة تصوير خضعت لها مؤخرًا، مرتدية فستان طويل مفتوح الكتف.

ياسمين رئيس

شاركت الفنانة ياسمين رئيس صورة لها عبر خاصية "ستوري" حسابها الرسمي على موقع "انستجرام"، أثناء قضائها عطلتها الصيفية.