محمد ممدوح وخالد أنور ومحمد الشرنوبي في عزاء والد أحمد وطارق الجنايني

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي

تصوير- هاني رجب

حرص الفنان محمد ممدوح والفنان خالد أنور والفنان محمد الشرنوبي، على حضور عزاء والد المنتجين طارق وأحمد الجنايني بمسجد الشرطة بالشيخ زايد

كما حضر العزاء النجم أحمد السقا، والنجم هاني رمزي، والمنتج أحمد السبكي وزوجته، الفنان عمرو يوسف وزوجته كندة علوش، النجمة نبيلة عبيد، المنتج محمد العدل، المنتج هشام سليمان، جميلة عوض وزوجها، صدقي صخر، إدوارد، إلهام وجدي، مصطفى غريب، ميمي جمال، إيمان العاصي، أيمن وتار

ورحل يحيى الجنايني والد المنتج طارق الجنايني والمنتج أحمد الجنايني، عن عالمنا يوم الأربعاء الماضي.