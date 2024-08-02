درة بفستان قصير وياسمين رئيس أنيقة.. 10 لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة

محمد اسماعيل - القاهرة - إعداد - نوران أسامة:

حرص عدد من نجوم الفن، على مشاركة جمهورهم لحظاتهم المميزة، خلال الـ 24 ساعة الماضية، عبر حساباتهم الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي.

الخليج 365 يعرض لكم 10 لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة:

ياسمين رئيس

خطفت الفنانة ياسمين رئيس، الأنظار إليها، بإطلالة صيفية أنيقة عبر "ستوري" حسابها على إنستجرام، وظهرت خلالها أنيقة.

نور الزاهد

شاركت نور الزاهد شقيقة هنا الزاهد، متابعيها، صورا جديدة لها على حسابها الخاص بموقع "إنستجرام"، وظهرت بفستان قصير باللون الوردي.

إلهام شاهين

نشرت الفنانة إلهام شاهين، صورة جديدة لها، عبر حسابها الخاص بموقع "إنستجرام"، وظهرت بفستان أنيق باللون الأزرق.

ليلى علوي

شاركت الفنانة ليلى علوي، متابعيها، صورة جديدة لها من حفل زفاف بشرى ونجل الفنان محمود حميدة، ونشرت الصور عبر حسابها الخاص بموقع "إنستجرام"، وعلقت: "ألف مبروك للعروسين الجميلين".

لقاء سويدان

ظهرت الفنانة لقاء سويدان بحفل زفاف الفنانة بشرى ومحمود حميدة، وذلك عبر حسابها الخاص بموقع "إنستجرام"، ارتدت فستان أنيق باللون البنفسجي.

نيللي كريم

شاركت الفنانة نيللي كريم، متابعها، صورة جديدة لها عبر حسابها الخاص بموقع "إنستجرام"، ونشرت الصور عبر حسابها الخاص بموقع "إنستجرام"، وظهرت بمكياج أنيق أبرز ملامحها.

تامر هجرس

الفنان تامر هجرس، شارك متابعيه، أحدث ظهور له، عبر حسابه الخاص بموقع "إنستجرام"، وعلق: "يوم جيد إن شاء الله".

درة

شاركت الفنانة درة، متابعيها، أحدث إطلالة لها عبر حسابها الخاص بموقع "إنستجرام"، وظهرت بفستان قصير باللون الوردي.

رنا رئيس

ظهرت الفنانة الشابة رنا رئيس، بصورة لها من حفل زفاف الفنانة بشرى، وشاركت الصور عبر حسابها الخاص بموقع "إنستجرام"، ولاقت تفاعل الجمهور.

ندى بسيوني

شاركت الفنانة ندى بسيوني، متابعيها، صورة جديدة لها عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام".