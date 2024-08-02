شكرا لقرائتكم خبر عن تامر مرسي يعلن حداده على منتجي سينرجي الراحلين بـ تسويد صفحته على فيس بوك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن المنتج تامر مرسي رئيس مجلس إدارة شركة سينرجي حداده على منتجي سينرجي: حسام شوقي، وفتحي إسماعيل ومحمود كمال، الذين رحلوا عن عالمنا أمس، إثر تعرضهم لحادث سير مروع على طريق الضبعة، وذلك من خلال تغيير صورة الغلاف الخاص به على "فيسبوك"، إلى اللون الأسود حزنا على الراحلين.



تامر مرسي

وكان الوسط الفني تعرض لصدمة كبيرة أمس بعد وفاة حسام شوقي المشرف العام على الإنتاج في شركة سينرجي والمنتجين الفنيين فتحي إسماعيل ومحمود كمال، ولحق بهم المنتج الفني تامر فتحي إثر حادث على طريق الضبعة المؤدي إلى الساحل الشمالي، حيث انقلبت السيارة بهم واشتعلت النيران فيها.

وشيع أهالى قرية كفر القصار مركز كفر الزيات بمحافظة الغربية، جثامين المنتجين الثلاثة حسام شوقى، فتحى إسماعيل، محمود كمال، بمسقط رأسهم، لمثواهم الأخير بمقابر عائلتهم بالقرية، فى الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة، بحضور عدد كبير من الفنانين وصناع الدراما على رأسهم المنتج تامر مرسى، ونقيب الممثلين أشرف زكى.

وحضر الجنازة أيضاً أحمد السقا، ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضى، محمد رجب، فتحى عبد الوهاب، أحمد عيد، أحمد صلاح حسنى، إيمان العاصى، دينا فؤاد، عصام السقا، عمر الشناوى، إسلام جمال، المخرج خيرى سالم، عزوز عادل وآخرين، ومن المقرر أن يقام عزاؤهم الأحد المقبل بمسجد الشرطة بالشيخ زايد.