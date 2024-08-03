شكرا لقرائتكم خبر عن حمزة العيلى ومحمد نشأت يحييان ذكرى ميلاد تامر ضيائى على فيس بوك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أحيا الفنان حمزة العيلى والإعلامى محمد نشأت ذكرى ميلاد الفنان تامر ضيائى، الذى توفى الأسبوعيين الماضيين إثر تعرضه لأزمة قلبية في أحد المستشفيات، وكتب حمزة العيلى منشورًا على حسابه الشخصى على فيس بوك قائلاً:

عيد ميلادك في جنة الفردوس يا حبيبي يارب.. عشت راجل أصيل محترم جدع صاحب واجب وعزيز بتحب الخير لكل الناس وتزعل عشانهم فأي سوء يصيبهم فنان وإنسان ومعلم بكل ما تحمله الكلمات من معاني ومهما قلت مش هيوفيك حقك يا حبيبي.. ربنا يسعد روحك أخي وصديقي الغالي.. رحمة ونور وسلام على روحك الطيبة يا تامر".



حمزة العيلى

كما كتب محمد نشأت عبر حسابه الشخصى أيضًا: النهاردة عيد ميلاد صاحبي واحد من كتيبة قهوة سادة

تامر ضيائى.. ربنا يرحمك يا تامر ويكون عيدك في الجنة يارب".

وكان قد قرر مهرجان أوسكار إيجيبت السينمائى للشباب برئاسة الفنان عادل عمار، إهداء الدورة الـ13 للفنان الراحل تامر ضيائي، الذى رحل عن عالمنا منذ أسبوعين وهو ما تسبب في حالة من الحزن الكبيرة في الوسط الفني.