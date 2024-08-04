شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد كيفية صناعة التنين سيراكيس فى HOTD.. قبل المونتاج وبعده والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت الصفحة الرسمية لشبكة HBO الأمريكية عن تصميمات صناعة التنين سيراكيس قبل عملية المونتاج وبعدها في الحلقة السابعة من مسلسل الفنتازيا House of the Dragon الذي يعرض بموسمه الثاني حاليًا عبر المنصة الأمريكية.

ويظهر التنين سيراكيس في عملية إعداده بالكامل في مشهد الشاطئ لحظة وصول الأميرة راينيرا تايجريان الى الشاطئ لتوقيف التنين سي سموك، حيث ظهر الفيديو الذي كشفت عنه القناة الأمريكية أثناء عملية تلوين التنين وصناعته والأدوات المستخدمة في إنشائه.

تبدأ أحداث الموسم الثانى من House Of The Dragon بعد تتويج الملك إيجون الثانى ووفاة ابن الملكة راينيرا، مع انقسام عائلة تارجاريان إلى قسمين، مع حكم "إيجون الثاني" من العرش الحديدى، تفكر "رينيرا" ومجلسها الأسود فى خطوتهم التالية، مع اقتراب الحرب الأهلية.

وكتب مارتن على مدونته على حلقات الموسم الثانى من House Of The Dragon: "يا لها من طريقة رائعة لبدء الموسم، الإخراج كان رائعًا".



التنين سيراكيس



كما خص أيضًا عددًا قليلًا من طاقم المسلسل بالثناء، بما في ذلك ريس إيفانز، الذي يلعب دور أوتو هايتاور، وأشار: "مشهده مع الملك إيجون الثانى والسير كريستول كول بعد شنق صائدي الفئران كان مليئًا بالذكاء والتوتر والدراما، وهو أداء يستدعي الاهتمام بالجوائز".

وأشاد بالكتاب لإيجاد طرق لتعزيز قصته، بما في ذلك التغييرات المهمة في شخصية هيلينا تارجاريان، التي وصفها بأنها "أغنى وأكثر روعة من تلك التي خلقتها"، والكلب تشيز، وهو اختراع للتكيف التلفزيوني الذى ظهر في الموسم الثانى من مسلسل House Of The Dragon.