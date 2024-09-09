حاكم الشارقة يفتتح مدرسة فيكتوريا الدولية في منطقة التلال

ابوظبي - سيف اليزيد - افتتح صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، اليوم، بحضور سمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة، مدرسة فيكتوريا الدولية الواقعة في منطقة التلال.

وتفضل صاحب السمو حاكم الشارقة فور وصوله بإزاحة الستار التقليدي، ليتجول بعدها في أرجاء المدرسة ملتقياً سموه الطلبة من مختلف المراحل الدراسية، ومطلعاً على آلية التدريس في مختلف الفصول، وتعرف سموه على مستوى وطرق تعليم الأطفال ومدى اندماجهم مع المناهج الدراسية.

وزار سموه قاعة المسرح واطلع على محتوياتها ومرافقها المزودة بأحدث الأجهزة والتقنيات التي تساعد المدرسة على تنظيم الفعاليات والأحداث التعليمية والترفيهية المتنوعة، كما اطلع على القاعة الرياضية المكيفة وما تحويه من أجهزة بدنية ورياضية يستفيد منها الطلبة في حصص الرياضة.

واختتم صاحب السمو حاكم الشارقة جولته بزيارة قسم الفصول الابتدائية، وشاهد سموه جزءاً من الحصة الدراسية وتفاعل الطلبة مع ما يقدمه الأساتذة من مواد دراسية متنوعة يستخدمون فيها التقنيات التعليمية الحديثة والتفاعلية، بما ينمي من مهارات الطلاب والطالبات ويرسخ المعرفة لديهم.

وتعد مدرسة فيكتوريا الدولية بمنطقة تلال الفرع الخامس للمدرسة في إمارة الشارقة، والذي يبلغ استيعابه 1000 طالب وطالبة ويتكون من المبنى الإداري ويضم مكاتب وغرفة اجتماعات وغرفة تدريب وغرف إسعافات أولية وغرفة أطباء ومرافق صحية خدمية، إضافة إلى مركز التعلم المبكر وفصول رياض الأطفال والتعليم الأساسي وغرف المعلمين ومركز ابتكار ومركز للعلوم والتكنولوجيا والموسيقى وساحات الألعاب المغطاة ومسبح ومرافق صحية وقاعة متعددة الأغراض.

ووقع صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي مذكرة تفاهم بين إمارة الشارقة وولاية فيكتوريا الأسترالية الذي مثلها رضوان جدوت سفير كومنولث أستراليا لدى الدولة، والتي تنص على استمرار التعاون وتوفير المناهج الدراسية ودراسات البكالوريا الدولية لطلبة مدرسة فيكتوريا الدولية، ووقع المذكرة من الجانب الأسترالي رضوان جدوت سفير كومنولث أستراليا لدى الدولة.

وبحسب مذكرة التفاهم ستقوم ولاية فيكتوريا الأسترالية بمتابعة آلية وطرق التدريس في المدرسة من خلال لجان مختصة ستعمل على مراقبة وتقييم سلسلة مدارس فيكتوريا الدولية في إمارة الشارقة للتأكد من تطبيق المنهج الأسترالي على الطلبة في المدرسة، إضافة إلى تقديم البرامج التدريبية لتطوير مهارات الكوادر الإدارية والتدريسية.

حضر الافتتاح إلى جانب صاحب السمو حاكم الشارقة كل من الشيخ سعود بن محمد بن سعود القاسمي الرئيس التنفيذي لقطاع العقارات في الشارقة لإدارة الأصول، ومحمد عبيد الزعابي رئيس دائرة التشريفات والضيافة، ورضوان جدوت سفير كومنولث أستراليا لدى الدولة، وعلي أحمد الحوسني مدير هيئة الشارقة للتعليم الخاص، وعدد من المسؤولين في القطاع التعليمي والسلك الدبلوماسي.