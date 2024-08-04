شكرا لقرائتكم خبر عن خالد جلال: فخور بتقديم مسرحية الشهرة في مهرجان العلمين بتجهيزات على أعلى مستوى والان مع تفاصيل الخبر

عبر المخرج خالد جلال عن سعادته وفخره بتقديم مسرحية الشهرة في مهرجان العلمين الجديدة بدورته الثانية، ممتدحا أجواء المهرجان ومدينة العلمين، ومستوى المسرح الذي يستضيف العرض ويتضمن كل التجهيزات واللوجستيات على أعلى مستوى ممكن، مؤكدا أن المسرحية من ثمار مركز الإبداع الفني، الذي يعتبره مشروعه الأهم وحلم حياته الذي تحقق بالإخلاص والجهد والعرق والتفرد، وكانت انطلاقته الكبرى بعرض "قهوة سادة" الذي حقق نجاحا واسعا ولفت الأنظار إلى التجربة بقوة.

وجاء ذلك من جلال صفحة قناة cbc والتي كشفت عن حضور أحمد سعد وتامر مهدي وإيهاب عبد الواحد آخر ليالي عرض المسرحية في مهرجان العلمين، حيث احتضن مسرح العلمين في المنطقة الشاطئية بمدينة العلمين الجديدة، مساء امس السبت، الليلة الثالثة والأخيرة لعرض مسرحية "الشهرة" لمركز الإبداع الفني والمخرج خالد جلال.

وحضر العرض المسرحي في آخر لياليه عدد كبير من المشاهير ونجوم الفن، على رأسهم المطرب أحمد سعد، والمخرج تامر مهدي، والملحن إيهاب عبد الواحد، وأسرة الكابتن طارق يحيى، وكان في استقبالهم المخرج خالد جلال.

وقد شهد العرض إقبالا حاشدا من جمهور مهرجان العلمين وزوار مدينة العلمين الجديدة على مدار ليالي عرضه الثلاث.

مسرحية "الشهرة" تأليف وإخراج خالد جلال، وأشعار محمود المليجي، وموسيقى وألحان أحمد طارق يحيى، وتصميم ملابس نيفين رأفت، واستعراضات خديجة العرقان، وديكور عمرو عبد الله، مخرج منفذ علا فهمي، وبطولة مجموعة من الممثلين الشباب من طلبة مركز الإبداع الفني.

"الشهرة" مسرحية كوميدية رومانسية في إطار غنائي، وتدور أحداثها عن مجموعة من الشباب الموهوبين الذين قرروا التقدم لإحدى المسابقات بعد مشاهدتهم إعلانا عنها، ساعين إلى عرض مواهبهم والوصول إلى حلم النجومية والشهرة، ليتتبع العمل رحلتهم مع اختبارات القبول وانتقاء الناجحين.

ينتقل المتسابقون إلى مرحلة متقدمة أكثر، من خلال تعارفهم مع هيئة تدريس الفنون، لكن بسبب أسلوبهم الصارم في المعاملة يستسلم بعض الشباب ويخرجون من المنافسة، بينما يصمد المصرون منهم على السعي وراء حلمهم والتمسك بتحقيقه.



