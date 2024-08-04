شكرا لقرائتكم خبر عن خالد جلال: فريق عرض مسرحية الشهرة منبهرون بمدينة العلمين الجديدة والان مع تفاصيل الخبر

قال المخرج خالد جلال، إن فريق مسرحية الشهرة والتي عرضت ضمن فعاليات مهرجان العلمين الجديدة، منبهرين بحجم الإنجاز في مدينة العلمين الجديدة، مؤكدا على قدرة مصر والمصريين في تحويل المدينة من حقل ألغام إلى مدينة بهذا المستوى المبهر.

وأشار خالد جلال إلى أن مشروع مركز الإبداع الفني هو مشروع حياته، وأن لقب جواهرجي النجوم من أحب الألقاب لقلبه، موضحا أن مهرجان العلمين الجديدة ومدينة العلمين الجديدة، بها جهد حقيقي وبلدنا قادرة علي تحقيق كل ماتريد، ولا يستيطع أحد كسر فرحتنا بمشروع كبير زي العلمين وسط النجاح الكبير للحفلات وغيرها من الأنشطة وجاء ذلك خلال لقاءه مع قناة cbc من قلب العلمين.

وشهد فعاليات مهرجان العلمين الجديدة فى نسخته الثانية، عرض العرض المسرحى الشهرة للمخرج خالد جلال، وشهد العرض حضور النجم أحمد سعد والمخرج تامر المهدي والملحن ايهاب عبد الواحد وأسرة الكابتن طارق يحيي.

وعاش جمهور مهرجان العلمين الجديدة خلال اليومين الماضيين ليلة كوميدية مع رقصات استعراضية قدمها المخرج الكبير خالد جلال ومجموعة من الممثلين الشباب في مسرحية الشهرة على المسرح الروماني بالمدينة التراثية، كما شهد العرض ليلة افتتاحخ حضور الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، الأستاذ عمرو الفقي، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، والدكتورة إيناس عبد الدايم رئيسة أكاديمية المتحدة للإعلام.



وبدأت مسرحية الشهرة بعرض استعراضي، للإعلان عن الحلم الجديد للنجومية والذي يظهر فيه مجموعة من الموهوبين وهم يقرأون الإعلان، ويتقدمون لملء طلبات الالتحاق في صورة غنائية يليها اختبارات القبول، وخروج الموهومين وبقاء الموهوبين ثم التعارف مع هيئة تدريس الفنون الشديدة الصرامة، ثم خطوات تحول الشباب داخل هذه المؤسسة وتدريبهم العنيف واستسلام غير الشغوفين بالفن وصمود كل من لديه القدرة والإصرار على تحقيق حلمه.