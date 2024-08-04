شكرا لقرائتكم خبر عن دفتر أحوال النجوم.. مصطفى فهمى يستأصل ورما فى المخ وأحمد رزق من القولون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد الوسط الفني الأيام الماضية دخول عدد من الفنانين للمستشفى لإجراء عمليات جراحية، بالإضافة إلى فنانين بدأت حالاتهم الصحية تتحسن، ونشر خلال السطور التالية أحوال النجوم وأبرزهم الفنان مصطفى فهمى والذى استأصل ورم في المخ، حيث تحسنت حالته الصحية، وأكد مصدر مقرب عن تحسن حالة الفنان مصطفى فهمى الصحية حاليًا ووجوده في منزله بعد خروجه من المستشفى واستكمال علاجه في المنزل.

كما تحسنت الحالة الصحية للفنان أحمد رزق بعدما استأصل زيادات في القولون بحسب قول زوجته السيدة أحلام، وعاد إلى المنزل لتلقى باقى العلاج في بيته، وكانت قد قالت زوجته إنه كان يشعر بآلام شديدة في المعدة، وانتقلنا إلى المستشفى على الفور، ونصح الطبيب بإجراء العملية على الفور.



محمد منير ومصطفى فهمى واحمد رزق



وغادر الكينج محمد منير المستشفى بعدما تحسنت حالته الصحية، حيث تعرض لأزمة صحية، ولكن حالته حاليا مطمئنة، وأجرى عددا من التحاليل والأشعات، وغادر الكينج محمد منير المستشفى إلى منزله بعدما اطمأن على حالته الصحية.

وفي سياق مختلف، يلتقى الكينج محمد منير جمهوره فى الإسكندرية يوم 22 أغسطس، حيث إنه سيحيى حفلا ضخما بأحد الأندية السكندرية فى ليلة تحت عنوان "ليلة الملك"، يقدم فيها باقة مميزة من أغانيه التى يعشقهما منه جمهوره فى كل مكان، مثل "على صوتك ووسط الدايرة وشجر اللمون" وغيرها من الأغانى.

وكان الكينج محمد منير قد تألق فى حفله كامل العدد بمهرجان العلمين بعدد من أغانيه التى تفاعل معها الجمهور، منها "يونس ورزقنا ولِلّى وشتا وعلمونى عينيكي" وسط هتاف كبير من الجمهور.

وقدم الكينج عددا كبيرا من أغانيه التى تفاعل معها جمهوره، منها "حرية" و"الكون كله بيدور" و"افتح عيونك" الشهيرة بابن ماريكا، وذلك بمصاحبة الموسيقار العالمى فتحى سلامة.

وأشعل الكينج حماس الجمهور، حيث غنى أغنية "مدد"، ولكن بكلمات مختلفة حين أضاف لها أقسمت بالحرية القدس عربية.