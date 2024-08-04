شكرا لقرائتكم خبر عن شيرين عبد الوهاب تطمئن جمهورها فى تسجيل صوتى: "وحشتونى" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طمأنت شيرين عبد الوهاب جمهورها برسالة صوتية عبر حسابها الرسمي بمنصة "إكس"، وقالت شيرين: "جمهوري الغالي، عيلتي الكبيرة اللي عايشة بحبهم ليا ربنا يديكم نعمة في حياتي، وحشتوني اوي".

وظهرت شيرين من خلال التسجيل الصوتي بحالة نفسية مطمئنة بشكل كبير لجمهورها، وجاءت التعليقات كما يلي: "وحشتينا يا صوت مصر" "وحشتينا انتي يا شيرين ولازم ترجعي أقوى من الأول".

وكشف الطبيب المعالج لشيرين في تصريحات مؤخراً، عن تفاصيل حالتها الصحية بعد انتشار أنباء حول عدم استقرار حالتها الصحية وإلغاء حفلها في تركيا.

ونفى طبيب شيرين كل ما تردد خلال الساعات الماضية حول تدهور صحتها، مؤكداً أنها بخير وحالتها في تحسن يوماً عن يوم.