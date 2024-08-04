شكرا لقرائتكم خبر عن ياسر جلال وخالد الصاوى وهشام عباس يشاركون فى عزاء منتجى سينرجى والان مع تفاصيل الخبر

حضر منذ قليل الفنانون ياسر جلال، خالد الصاوى، أحمد السعدنى، صلاح عبد الله، داليا مصطفى، شيرى عادل، فتحى عبد الوهاب، الإعلامية هالة سرحان، إلى مسجد الشرطة بالشيخ زايد، لتقديم واجب العزاء في منتجى شركة سينرجى الراحلين حسام شوقى، فتحى إسماعيل، محمود كمال، تامر فتحى.

كما حضر محمد عبد الرحمن توتا، هشام عباس، منة فضالى، أمين جمال، ميرنا جميل، منى عبد الغنى، المخرج أحمد الجندى، المخرج طارق رفعت، المخرجة منال الصيفى، مريم الجندى، غفران محمد، أحمد جمال سعيد.

وحضر العزاء أيضاً أحمد السقا، محمد إمام، باسم سمرة، ليلى علوى، إلهام شاهين، المخرج محمد سامي وزوجته الفنانة مي عمر، أحمد عيد، أحمد صفوت، المنتج طارق الجناينى، المنتج أحمد الجناينى، كريم عفيفى، دعاء حكم، هبة عبد الحكيم، المؤلف ناصر عبد الرحمن، سامى مغاورى، المخرج إبراهيم فخر، إيناس على.

ويشهد العزاء حضور عدد كبير من الفنانين حيث حضر فى وقت سابق كلاً من: محمد هنيدى، إسعاد يونس، يوسف الشريف، ماجد الكدوانى، درة وزوجها، أحمد زاهر، ماجد الكدوانى، أحمد بدير، فتوح أحمد، المنتجة دينا كريم، ميرهان حسين، رياض الخولى، عادل حقى، المخرج محمد النقلى، عبيرمنير، المخرج محمد بكير، محمود البزاوى.

كما قدم واجب العزاء: أمير كرارة، هند صبرى، جومانا مراد وزوجها، وفاء عامر، الاعلامي محمد مصطفى شردى، الفنان عماد زيادة، المؤلف عمر عبد الحليم، تامر نبيل، أحمد وفيق، محمد لطفى، محمد كيلانى، أشرف عبد الباقى، كريم محمود عبد العزيز، خالد سليم، خالد زكى، كارولين عزمى.

وتواجد فى العزاء كذلك: ميمى جمال، محمد عبد الحافظ، خالد زكى، حجاج عبد العظيم، فراس سعيد، وفاء مكى، محمد سليمان، المخرج حسنى صالح، علاء مرسى، رباب ممتاز والمنشد الدينى محمود التهامى، محمد رجب، سيد رجب، أحمد صلاح حسنى، المخرج مروان حامد، المخرج حسين المنباوي وزوجته الفنانة مها نصار.

وقدم واجب العزاء أيضاً: إدوارد، ميرنا نور الدين، الكاتب عمرو محمود ياسين، المخرج عمرو سلامة، المنتج جمال العدل كلوديا حنا، عايدة رياض، المؤلف هانى سرحان، فيدرا، المؤلف إياد صالح، المخرج شادى على، مدير التصوير محمد عز العرب، المخرج ماندو العدل، المطرب سامح يسرى.

ووصل إلى المسجد مبكراً للمشاركة فى العزاء كل من: النجم كريم عبد العزيز والنجم مصطفى شعبان ووقف الثنائي في سرداق عزاء الرجال لتلقى العزاء مع أحمد العوضى وعصام السقا وآخرين، وحضرت كذلك النجمة ياسمين عبد العزيز ووقفت في سرادق السيدات للمشاركة فى تلقى العزاء.

كما حضر من الفنانين: إسلام جمال، ليلى عز العرب، أحمد عبد الله، إيهاب فهمى، يسرا وجيه، المخرج بيتر ميمى، السيناريست عبد الرحيم كمال وعدد من المنتجين الفنيين ومديرين الإنتاج منهم المنتج الفنى مصطفى الغزولى، المنتج عمرو كمال.

وتعرض الوسط الفني لصدمة كبيرة يوم الخميس الماضي، بعد وفاة حسام شوقي المشرف العام على الإنتاج في شركة سينرجي والمنتجين الفنيين فتحي إسماعيل ومحمود كمال، وتامر فتحي الذى لحق بهم في وقت لاحق إثر حادث مروع على طريق الضبعة المؤدي إلى الساحل الشمالي، حيث انقلبت السيارة بهم واشتعلت النيران فيها.



أحمد صلاح حسني



أحمد فتحي



أشرف زكي وجمال عبد الناصر وإيهاب فهمي وأيمن عزب



الإعلامي أحمد الطاهري، رئيس قطاع القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية (1)



الإعلامي أحمد الطاهري، رئيس قطاع القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية (2)



الإعلامي عمرو الليثي



السيناريست مجدي صابر



الفنان سيد رجب



المخرج مروان حامد



المنتج تامر مرسي رئيس مجلس إدارة شركة سينرجي



المنتج تامر مرسي يصل العزاء



المنتج تامر مرسي



المنتج محمد سعدى نائب رئيس مجلس إدارة الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية



أمير كرارة



أيتن عامر



جومانا مراد



خالد الصاوي وزوجته مي كريم



خالد الصاوي



خالد زكي



دينا فؤاد



سامح يسري



سيد رجب



علا الشافعي رئيس تحرير الخليج 365



فراس سعيد



محمد لطفي



مصطفي خاضر



منة فضالي



ميمي جمال



هند صبري وجومانا مراد



هند صبري



وفاء عامر



ياسر جلال



أحمد العوضي يتلقى العزاء



الفنان كريم عبد العزيز



الكاتب الصحفي أكرم القصاص رئيس مجلس إدارة الخليج 365 (1)



الكاتب الصحفي أكرم القصاص رئيس مجلس إدارة الخليج 365 (2)



المخرج بيتر ميمي



المنتج جمال العدل



إيهاب فهمي



جانب من العزاء



طارق النهري



عزاء منتجى سينرجى (1)



عزاء منتجى سينرجى (2)



عزاء منتجى سينرجى (3)



عزاء منتجى سينرجى (4)



عزاء منتجى سينرجى (5)



عزاء منتجى سينرجى (6)



عزاء منتجى سينرجى (7)



عماد صفوت وزوجته



كريم عبد العزيز (1)



كريم عبد العزيز (2)



كريم عبد العزيز (3)



محمد جمعة



محمد سعدى نائب رئيس مجلس إدارة الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية



ياسمين عبد العزيز (1)



ياسمين عبد العزيز (2)



إدوارد



الفنان إدوارد



المخرج عمرو سلامة



جمال عبد الناصر وفاطمة الكاشف



عايدة رياض



عمرو سلامة



فيدرا