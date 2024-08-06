شكرا لقرائتكم خبر عن عرض مسرحية مجلس العقلاء على مسرح جلال الشرقاوى مجانا للجمهور.. الخميس والان مع تفاصيل الخبر

تعرض بعد غد الخميس المسرحية الكوميدية الاستعراضية "مجلس العقلاء" على مسرح جلال الشرقاوى، تأليف وأشعار أيمن حافظ وإخراج محمد الخولى، وستكون مفتوحة للجمهور العام بدون تذاكر.

مسرحية "مجلس العقلاء" تدور في قالب كوميدى غنائي استعراضى، يشارك في البطولة غادة إبراهيم ورضا حامد ومحمد شلش وعبد السلام الدهشان وسعيد المختار ورحاب الغراوى وخالد محروس ومحمود عامر وعبير مكاوى وأيمن اسماعيل ومحمد عابدين، تأليف وأشعار أيمن حافظ استعراض د. أشرف فؤاد ألحان وتوزيع أ. وليد خلف ملابس أحمد حجاج مخرج منفذ سامى المصرى إخراج محمد الخولى .



ستعرض المسرحية أولا في القاهرة على مسرح جلال الشرقاوى يوم الخميس القادم ثم الإسكندرية ومرسى مطروح وبور سعيد ومعظم محافظات مصر قبلى وبحرى .

