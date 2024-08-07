شكرا لقرائتكم خبر عن عمر خيرت يحيى حفلين موسيقيين فى مهرجان الصيف الدولى بمكتبة الإسكندرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحيى الموسيقار الكبير عمر خيرت حفلين موسيقيين يومى 14و15 أغسطس الجارى فى مكتبة الإسكندرية، ضمن فعاليات مهرجان الصيف الدولى 2024، ويقدم خلال الحفل باقة مميزة من أشهر مقطوعاته الموسيقية التى يتفاعل معها جمهوره.

يذكر أن الموسيقار عمر خيرت أحيا مؤخرا حفلا موسيقيا ضخما في قصر عابدين احتفالا بمرور 40 عاما على موسيقاه، برعاية وزارة السياحة وهيئة التنشيط السياحي.

وعزف خيرت في خلال الحفل موسيقى فيلم خلي بالك من عقلك، ومقطوعة موسيقية اسمها فاطمة، ومقطوعة موسيقية أطلق عليها خيرت اسم "حبيبة" تيمنا بـ حفيدته، وفي هويد الليل، ومسألة مبدأ، تيمة حب.



